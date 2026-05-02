Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 2 мая 2026 года

С начала 2026 года прошло уже 122 дня. Пришло время для отдыха на природе и дачных работ. А также для экопросвещения и новых вещей. Рассказываем все самое интересное о 2 мая: какой праздник выпадает на эту дату и как его принято отмечать, какие приметы и факты связаны с ним связаны, кого нужно поздравить с именинами.

Всемирный день тунца — праздник 2 мая

C 2016 года 2 мая — праздник экологической осведомленности, а именно — Всемирный день тунца. Он учрежден по инициативе Генассамблеи ООН. Тунец удостоился собственного праздника не просто так. Это самый распространенный рыбный деликатес. Из-за востребованности его даже называют «морской курицей». Тунец употребляют в пищу как в термически обработанном или консервированном, так и в сыром виде.

Существует более дюжины видов тунца. Они сильно различаются и по массе, и по размеру. Наиболее крупные рыбы могут весить почти два килограмма и в длину достигать четырех с половиной метров. Тунец богат витаминами группы В, калием, фосфором и другими питательными веществами. А еще он является отличным источником белка: в 100 граммах рыбы содержится почти 20 граммов белка.

Всемирный день тунца нужен не только для того, чтобы напомнить о важности тунцового промысла. Он также привлекает внимание к проблеме сокращения тунцовых популяций. По данным Международного союза охраны природы, южный голубой тунец уже находится на грани исчезновения. В зоне риска также находится атлантический голубой тунец. К вымиранию тунца приводят неконтролируемый промысел, деятельность плавучих рыбозаводов и климатические изменения. А потому «тунцовый» праздник служит напоминанием о важности бережного, осознанного отношения к морским обитателям.

2 мая — День памяти блаженной Матроны Московской

Согласно церковному календарю, 2 мая — праздник поминовения Матроны Московской. Святая, ставшая народной любимицей и ласково называемая Матронушкой, появилась на свет в конце XIX века. Она родилась без глазных яблок, но с малолетства воспитывалась наравне со здоровыми братьями и сестрой. Уже в семь лет у Матроны обнаружился дар исцеления и прорицания. В том числе она предвидела революцию и массовые разрушения храмов. Подробнее с житием и чудесами святой можно ознакомиться в нашем материале.

Общецерковный день памяти Матроны приходится на 2 мая — годовщину кончины блаженной. По традиции, поминая святую, верующие обращаются к ней в молитве. У нее ищут укрепления веры и исцеления. У нее также просят помощи в бытовых делах: поиске работы, налаживании отношений с близкими, разрешении конфликтов.

День Ивана Ветхопещерника — народный праздник 2 мая

Теперь обратимся к народному календарю. В России 2 мая — праздник Ивана Ветхопещерника. Он связан с поминовением преподобного Иоанна Палеолаврита. Информации о жизни святого, пришедшейся на VIII–IX века, не так много. Известно, что уже в юности он выбрал путь служения Богу и путешествовал по святым местам Палестины. Многие годы он провел в лавре преподобного Харитона, где упражнялся в аскезе.

В народе день Ивана Ветхопещерника также прозвали Новинами. Это название отсылает к главной традиции праздника — «одеванию весны в новину». Славяне брали свежие полотна, выносили их на улицу и расстилали среди поля. Сверху обязательно ставили пирог. Затем следовало класть поклоны на четыре стороны. Этот ритуал знаменовал подношение весне, своеобразный «выкуп» в обмен на богатый урожай.

На улицу также выносили одежду. Ее развешивали на деревьях и кустах. Считалось, что ткань может «пропитаться» солнечными лучами и силой молодых листьев. А значит, и в носке такая одежда привлечет к владельцу энергию и здоровье. Купцы, к слову, точно так же «заряжали» одежду и ткани перед ярмарками.

Приметы на 2 мая: что можно и нельзя делать

В России праздник 2 мая стал временем обновок. День Ивана Ветхопещерника запрещается проводить в старой грязной одежде. По примете, так можно привлечь к себе несчастья.

Если говорить про другие запреты, то 2 мая 2026 года не стоит:

скупиться на милостыню;

ссориться;

отправляться в дальние поездки;

браться за серьезные новые проекты;

рассказывать чужим людям об увиденном во сне.

Все это чревато несчастьями. Так что стоит заранее подготовить чистую одежду, а еще — испечь пироги с начинками. По поверью, угостившись сдобой, можно привлечь здоровье.

Существуют и погодные приметы на Новины. Тихий безветренный золотистый закат предвещает хорошую погоду в ближайшее время. Если день выдался теплым, то к концу мая стоит ждать прохладу, — и наоборот. А утки, гнездящиеся у воды, пророчат засушливое лето.

Интересные факты о 2 мая

Что еще стоит знать о 2 мая? Это праздник для поклонников медиафраншизы «Гарри Поттер». Пусть он и неофициальный, но отмечают его в самых разных странах. Дата выбрана неслучайно. Согласно поттероманским канонам, именно 2 мая состоялась финальная битва Гарри и Волан-де-Морта.

Какой еще праздник отмечают 2 мая? Это День рождения российской гимназии. Первая гимназия в России была открыта в начале мая 1703 года в Москве.

Вот еще некоторые интересные события, связанные с этой датой:

1910 — в Москве впервые проведен демонстрационный полет аэроплана, пилотом стал авиатор Сергей Уточкин;

1922 — Сергей Есенин женился на Айседоре Дункан;

1930 — заложен Горьковский автомобильный завод;

1949 — в СССР впервые провели телерепортаж футбольного матча (игра состоялась на стадионе «Динамо»);

1963 — The Beatles впервые покорили британский музыкальный хит-парад (вместе с песней From Me to You);

1993 — новообразованная сборная России одержала победу в 57-м чемпионате мира по хоккею с шайбой.

Именины 2 мая

Согласно святцам, 2 мая 2026 года — День ангела носителей имен:

Мы выяснили, какой праздник выпадает на 2 мая 2026 года. Напоследок вновь обратимся к церковным предписаниям. На эту дату приходится Великий четверг, также известный как Чистый. Верующим стоит посетить литургию и причаститься.

