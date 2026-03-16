Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 16 марта 2026 года

В этот день изобрели легендарную декоративную косметику, в России поздравляют коммунальщиков и борцов с экономической преступностью, в США любуются кудрявыми волосами, а во всем мире отказываются от селфи. Какие еще праздники приходятся на 16 марта 2026 года — читайте в материале NEWS.ru.

Распятие и казнь не сломили веру: какой церковный праздник 16 марта?

Сегодня православная церковь вспоминает Евтропия и Клеоника Амасийских и Василиска Команского. Трое мучеников не предали веру в Христа — правителю, который был ярым противником христианства, не помогли ни уговоры, ни чудовищные истязания. Святых поливали кипящей смолой, рвали их тела металлическими крюками, сыпали на раны соль и держали в темницах, но они не отреклись от Господа. В итоге Евтропия и Клеоника Амасийских распяли за веру, а Василиска Команского казнили. За преданность Христу мучеников причислили к лику святых.

Медвежье пробуждение: народные приметы и традиции 16 марта

В народе 16 марта считали Евтропиевым днем, или Медвежьим пробуждением, — в этот день хищники начинали отходить от зимней спячки и выходить злыми из берлог. Идти в чащу леса было особенно опасно.

В ночь с 15 на 16 марта было принято класть в воду серебряный предмет, а наутро умываться ею, чтобы привлечь здоровье и красоту на весь год. А еще крестьяне забирались на крышу или пригорок, чтобы попросить природу об обильном урожае. При этом на Евтропия нельзя было развязывать конфликты и хвастаться — к беде.

Вот другие приметы для 16 марта:

Петух закричал в непривычное время — к перемене погоды.

Вороны купаются в снегу — к солнцу и теплу.

Гуси высоко в небе — к крупному половодью.

Какие праздники отмечают 16 марта в России?

В России 16 марта 2026 года принято отмечать День работников бытового обслуживания населения и ЖКХ: с профессиональным праздником поздравляют коммунальщиков, уборщиков, ремонтников и других специалистов, которые отвечают за наш повседневный комфорт. Без них у россиян не было бы бесперебойной подачи воды, электричества и газа, а также возможности починить машину или сходить подстричься в соседнем доме.

Сегодня также чествуют полицейских, которые противостоят коррупции, кражам бюджета и другим незаконным действиям с деньгами. В День подразделений экономической безопасности органов внутренних дел в честь них устраивают праздничные концерты, а выдающихся сотрудников награждают.

16 марта во всем мире празднуют День цветных карандашей

Какие праздники отмечают 16 марта в других странах мира

16 марта жители планеты возвращаются в детство и празднуют День цветных карандашей. Этот инструмент для рисования появился на несколько веков позже простых аналогов и стал широко использоваться художниками, а также для детского творчества. Сегодня цветные карандаши даже стали инструментом самопознания — их применяют для проведения арт-терапии и в нейрографике.

Еще один необычный праздник — День без селфи. Однако за ним стоит серьезная проблема современности. Фотографии лица на фронтальную камеру мобильных устройств и ожидание реакций на такие снимки стали настоящей зависимостью для многих людей. Поэтому врачи рекомендуют хотя бы на один день отказаться от этого занятия и прожить день для себя, а не для подписчиков в социальных сетях.

В США 16 марта отмечают День любви к натуральным кудрям. Сегодня всех обладателей природных завитков и волн призывают полюбить и не маскировать укладками данную при рождении структуру волос.

16 марта в истории: открытие Филиппин и первая тушь для ресниц

В этот день Магеллан открыл новую страну, в Америке изобрели всемирно известную косметику, а СССР произвел свою первую легковую машину.

1521 год — португальский путешественник Фернан Магеллан открыл Филиппинские острова.

1831 год — во Франции опубликовали культовое произведение Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери».

1917 год — не имеющая аналогов в мире тушь для ресниц появилась в Америке. Создатель назвал продукт Maybelline — в честь младшей сестры Мэйбл и вазелина, который был в составе продукта.

1936 год — в СССР презентовали легковую машину ГАЗ М-1 — первый подобный автомобиль отечественного производства.

16 марта появилась первая тушь для ресниц

В этот день появились на свет

1740 год — немецкий изобретатель, создатель прохладительных напитков Schweppes Якоб Швепп.

1859 год — российский физик и один из создателей радио Александр Попов.

1941 год — итальянский режиссер, создатель фильмов «Последнее танго в Париже» и «Мечтатели» Бернардо Бертолуччи.

В этот день мир покинули

1935 год — шотландский врач, открывший инсулин, Джон Маклеод.

1975 год — американский блюзовый гитарист и певец Ти-Боун Уокер.

2019 год — российская певица и телеведущая Юлия Началова.

