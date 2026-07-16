Пенсии в России выросли на 11%: кто получит больше и с какого месяца

Многие пожилые люди слышали, что пенсии в 2026 году выросли, но не все понимают, когда именно и на сколько. А некоторые боятся, что им недоплатили или забыли о какой-то надбавке. Главное, что надо запомнить: почти все прибавки приходят сами, без необходимости писать заявление. В 2026 году пенсии повышали не один раз, а несколько. Поэтому можно говорить, что рост пенсий на 11% — это усредненный показатель. Для кого-то сумма увеличилась даже больше, чем на 11%, а кому-то выплаты увеличили лишь на 7,6%. Дело в том, что каждое повышение касается разных категорий россиян и происходят они в разное время. Одним добавили в январе, другим — в апреле, третьим — летом, а кто-то получит прибавку только осенью. Давайте пройдем по месяцам и разберем каждую индексацию.

Индексация страховых пенсий с 1 января 2026 года

С 1 января 2026 года страховые пенсии выросли на 7,6%. Что такое страховая пенсия? Это пенсия, которую получают большинство наших бабушек и дедушек. Она состоит из двух частей. Первая — фиксированная, ее дают всем одинаково. В этом году она стала 9584,69 руб. Вторая часть зависит от того, сколько вы работали и сколько заработали пенсионных баллов. Стоимость одного балла в 2026 году тоже выросла — теперь он стоит 156,76 руб. Как понять, на сколько лично вам прибавили? Очень просто: вашу старую пенсию умножили на 1,076. Например, если вы получали 20 000 руб., то прибавка составила 1520 руб, и теперь у вас 21 520 руб. Это коснулось всех — и тех, кто уже не работает, и тех, кто продолжает трудиться, получая пенсию.

Индексация страховых пенсий Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Индексация социальных пенсий в апреле 2026 года

В апреле 2026 года подняли социальные пенсии. Их получают люди, у которых не хватило трудового стажа для страховой пенсии, а также дети-инвалиды и взрослые, которые стали инвалидами с детства. Социальные пенсии выросли на 6,8%. Это тоже произошло автоматически, никаких заявлений не требовалось.

Повышение пенсии после 80 лет и для инвалидов I группы

С 1 июля вступает в силу очень важная надбавка, о которой нужно знать заранее. Она касается двух групп пенсионеров. Первая — те, кому в июне 2026 года исполнилось ровно 80 лет. С 1 июля они начнут получать фиксированную выплату в двойном размере. То есть вместо 9584 руб. им будут платить 19 169 руб. в месяц. Вторая группа — это те, кому в июне установили I группу инвалидности. Для них тоже фиксированная выплата удваивается с июля.

Но есть одно важное правило. Если человек уже получал удвоенную выплату как инвалид I группы, а потом ему исполнилось 80 лет, второй раз ее не удвоят. Потому что она уже была увеличена. А если сначала пришло 80-летие, а потом установили I группу инвалидности, то доплата положена, но не в двойном размере. Кроме того, с 1 июля тем, кому исполнилось 80 лет или установлена I группа инвалидности, автоматически назначают еще одну надбавку — 1400 руб. за уход. Раньше ее нужно было оформлять отдельно, теперь это делают в беззаявительном порядке.

Кто получит прибавку к пенсии в 2026 году

В августе 2026 года будет перерасчет пенсии работающих пенсионеров. Это не индексация, а просто пересчет за тот стаж, который человек заработал в прошлом году. Прибавка небольшая — не более 470 руб. в месяц. Но и она придет автоматически, без вашего участия.

В октябре 2026 года поднимут военные пенсии. Их проиндексируют на 4% вслед за повышением зарплат военнослужащим. Это коснется бывших военных и приравненных к ним людей.

Индексация социальных пенсий Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самые высокие пенсии в регионах России

Размер пенсии зависит от региона, потому что в северных краях действуют специальные коэффициенты — их добавляют к пенсии за работу в тяжелых условиях. По официальным данным, самые большие пенсии получают жители Чукотки. Там средняя пенсия перевалила за 45 000 руб. На втором месте Ненецкий округ — около 39 000 руб. Дальше идут Камчатка, Магадан и Ханты-Мансийский округ — там пенсии до 38 000 руб.

В южных регионах, наоборот, пенсии скромнее. В Дагестане, Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Карачаево-Черкесии они самые низкие. Разница между самой большой и самой маленькой пенсией по регионам может доходить до 23 000 руб. По всей России средняя пенсия в мае 2026 года была 25 399 руб.

Как узнать, положена ли вам прибавка

Как узнать, все ли начислили правильно и положена ли вам какая-то дополнительная надбавка к пенсии? Есть несколько простых способов.

Самый удобный: если у вас есть компьютер или смартфон, зайдите на сайт Социального фонда России, в личный кабинет. Там можно заказать выписку, где указаны размер пенсии и все надбавки.

Если с техникой не дружите, не беда. Можно прийти в ближайшую клиентскую службу Социального фонда — там сидят специалисты, которые все покажут и объяснят.

Или зайдите в любой многофункциональный центр (МФЦ).

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