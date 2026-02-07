Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 февраля 2026 в 13:34

Список опытного садовода-огородника: аптечка, которая спасет весь сезон

Готовим садовую аптечку на новый сезон — что нам нужно на 100% Готовим садовую аптечку на новый сезон — что нам нужно на 100% Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Садовая аптечка — это набор препаратов для защиты и лечения растений на участке. Она помогает быстро реагировать на болезни, вредителей, стрессы от погоды и другие проблемы зеленых питомцев. Готовим садовую аптечку на новый сезон уже сейчас, пока в магазинах полный ассортимент и адекватные цены.

Обязательный минимум для каждого дачника:

  • медный купорос (100–300 г) — для профилактики грибковых заболеваний и обработки ран на деревьях;

  • бордоская смесь (2–3 упаковки) — универсальный фунгицид от парши, фитофтороза, мучнистой росы;

  • биофунгициды (2–3 пакета) — биопрепараты против болезней, безопасные для почвы;

  • инсектицид широкого действия — от тли, клещей, гусениц и жуков;

  • железный купорос (200–300 г) — для борьбы с лишайниками, хлорозом, мхами;

  • стимуляторы корнеобразования и роста — для приживаемости рассады и укоренения черенков;

  • комплексное удобрение NPK (минеральное удобрение с азотом, фосфором и калием) — для подкормок в течение сезона;

  • садовый вар (1 баночка) — для замазывания срезов после обрезки;

  • марганцовка (1 пакетик) — для протравливания семян и дезинфекции инструментов;

  • древесная зола (1–2 кг) — как удобрение и раскислитель почвы.

Когда приходит пора готовить садовую аптечку на новый сезон, то закупиться лучше в специализированных садовых центрах, агромагазинах или на маркетплейсах у проверенных продавцов: там шире выбор и есть описания препаратов.

  • Храните аптечку в прохладном сухом месте — в подвале, сарае или кладовке при температуре от +3 до +15 градусов.

  • Используйте плотно закрывающийся пластиковый контейнер или ящик, чтобы все было под рукой и не терялось.

  • Не оставляйте препараты на морозе и под прямыми солнечными лучами — они потеряют эффективность.

Ранее мы рассказывали, зачем садоводы копят зимой снег на участке.

аптечка
садоводство
советы
лайфхаки
дача
растения
спасение
Виктория Семенова
В. Семенова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Минюст США раскрыл, как Гейтс стал жертвой манипуляций при помощи Эпштейна
Диетолог ответила, каких продуктов лучше избегать на отдыхе
Стало известно, где зарабатывают больше 200 тыс. рублей
Раскрыто, что задумал Рютте в переговорах по Украине
В Киеве заключенные жалуются на нехватку лекарств во время эпидемии
«Оставить на память»: Водонаева об эксклюзивном аромате от Паши Техника
Европа не захотела оставаться без российского газа и нарастила импорт
Беженка рассказала о тактике ВСУ по отношению к бомбоубежищам
Раскрыто, что обсуждал Эпштейн с американским чиновником за часы до ареста
Захарова заявила о борьбе с искажением правды о роли РФ в мировой истории
Царев сообщил о задержании киллера, покусившегося на жизнь Алексеева
Итальянский лидер заскучала на открытии Олимпиады и уснула
«Просто прелесть»: в Венгрии раскритиковали новые санкции против России
Дальний потомок Пушкина скончался в день смерти поэта
Гибель мирных, пожары в Твери: как ВСУ атакуют Россию 7 февраля
Женщина ела йогурт и случайно проглотила 17-сантиметровую ложку
Погода в Москве в воскресенье, 8 февраля: ждать ли мокрого снега и ветра
Зеленского уличили в занижении потерь армии в пять раз
«Стала частью почвы»: женщина закопала плод в горшке после выкидыша
ВСУ пополнят наемниками с другого конца света
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.