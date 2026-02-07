Список опытного садовода-огородника: аптечка, которая спасет весь сезон

Садовая аптечка — это набор препаратов для защиты и лечения растений на участке. Она помогает быстро реагировать на болезни, вредителей, стрессы от погоды и другие проблемы зеленых питомцев. Готовим садовую аптечку на новый сезон уже сейчас, пока в магазинах полный ассортимент и адекватные цены.

Обязательный минимум для каждого дачника:

медный купорос (100–300 г) — для профилактики грибковых заболеваний и обработки ран на деревьях;

бордоская смесь (2–3 упаковки) — универсальный фунгицид от парши, фитофтороза, мучнистой росы;

биофунгициды (2–3 пакета) — биопрепараты против болезней, безопасные для почвы;

инсектицид широкого действия — от тли, клещей, гусениц и жуков;

железный купорос (200–300 г) — для борьбы с лишайниками, хлорозом, мхами;

стимуляторы корнеобразования и роста — для приживаемости рассады и укоренения черенков;

комплексное удобрение NPK (минеральное удобрение с азотом, фосфором и калием) — для подкормок в течение сезона;

садовый вар (1 баночка) — для замазывания срезов после обрезки;

марганцовка (1 пакетик) — для протравливания семян и дезинфекции инструментов;

древесная зола (1–2 кг) — как удобрение и раскислитель почвы.

Когда приходит пора готовить садовую аптечку на новый сезон, то закупиться лучше в специализированных садовых центрах, агромагазинах или на маркетплейсах у проверенных продавцов: там шире выбор и есть описания препаратов.

Храните аптечку в прохладном сухом месте — в подвале, сарае или кладовке при температуре от +3 до +15 градусов.

Используйте плотно закрывающийся пластиковый контейнер или ящик, чтобы все было под рукой и не терялось.

Не оставляйте препараты на морозе и под прямыми солнечными лучами — они потеряют эффективность.

