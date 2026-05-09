09 мая 2026 в 04:30

Праздничное послабление? Пыльца в Москве сегодня — прогноз на 9 мая

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В 2026 году День Победы в Москве выдастся дождливым и прохладным. Рассказываем, как это повлияет на уровень пыльцы сегодня.

Аллергосезон в Москве и Московской области в 2026 году

Праздничная суббота 9 мая выдастся прохладной: всего +15 градусов по сравнению с недавними +27. Большую часть дня будет идти дождь. Он и служит причиной того, что уровень пыльцы в воздухе снизится.

Прогноз пыльцы на 9 мая 2026 года

Пыльца березы продолжает рассеиваться. Теперь ее концентрация зафиксировалась на уровне от 101 до 1000 единиц на кубометр. Менее чувствительные к аллергену поллинозники испытают облегчение.

Массовое пыление березы — веский повод для того, чтобы вспомнить правила самопомощи в аллергосезон:

  1. Принимайте антигистаминные, назначенные врачом, строго по инструкции.

  2. Проконсультируйтесь с аллергологом для назначения АСИТ-терапии.

  3. На улице носите медицинские маски, солнцезащитные очки, головные уборы и, при необходимости, ноздревые фильтры.

  4. Вернувшись с улицы, примите душ, помойте голову и промойте ноздри солевым раствором.

  5. Не открывайте окна дома и в машине в жаркую погоду.

  6. Проводите влажную уборку помещения регулярно.

  7. В помещении используйте очистители воздуха с с HEPA-фильтром.

  8. Пейте больше воды.

В случае острой аллергической реакции вызывайте скорую помощь!

Ранее мы составили календарь цветения и пыления на 2026 год.

Елизавета Макаревич
