Не будьте грязнулей: строим своими руками летний душ на дачном участке

Планировка дачного участка редко обходится без этого объекта. Строительство летнего душа решает сразу три задачи: гигиена после грядок, закаливание в жару и экономия воды, которую вы не греете для дома. Чтобы конструкция не превратилась в рассадник сырости и не «уехала» с первыми заморозками, нужно заранее определиться с типом, материалом и, главное, системой отвода воды. Разберем два рабочих варианта: от простого к надежному.

Какой проект выбрать?

Если вы не планируете капитальное строение с фундаментом, выбирайте из двух типов:

1. Каркасный (щитовой) на сливную яму

Самый распространенный вариант для твердых грунтов (суглинок, чернозем). Вода уходит в дренажный колодец под кабиной.

Проект: квадрат 1х1 м или 1,2х1,2 м. Каркас из бруса 100х50 мм, обшивка — влагостойкая фанера или доска.

Слив: в центре кабины выкапывается яма глубиной 1,5–2 м. Стенки укрепляем старыми покрышками, пластиковой бочкой без дна или бетонными кольцами диаметром 0,8–1 м. Дно ямы засыпаем щебнем (фракция 40–70) на 30–40 см. Сверху яма закрывается щитом с трапом. Бак крепится на крыше.

2. Мобильный (настил) для песчаных грунтов

Идеален, если грунтовые воды близко или участок песчаный (вода уходит моментально, но размывает основу).

Проект: создаем деревянный настил (паллеты) по уровню земли. Каркас делаем из оцинкованного профиля для гипсокартона (CD и UD) или легкого бруса.

Слив: яму не копаем. Укладываем на грунт слой геотекстиля, затем поддон из оцинкованной стали (можно заводской) с уклоном к одной стороне. Оттуда прокладываем трубу ПНД 50 мм в септик или дренажный колодец, вынесенный на 2–3 метра от постройки. Это исключает застой воды под ногами.

Выбор материалов и комплектация

Чтобы постройка простояла 10–15 лет, а не сгнила за сезон, соблюдайте три правила:

Каркас: только обработанная древесина (антисептик глубокого проникновения) или оцинкованная сталь. Для бруса обязательна гидроизоляция мест соприкосновения с бетонным основанием рубероидом.

Бак: лучший выбор — плоский пластиковый (PE) объемом 150–200 л. Он не ржавеет, легкий и быстрее греется. Если берете металлический, красьте его термостойкой краской в черный цвет и ставьте на дополнительный каркас, чтобы не продавил крышу.

Коммуникации: для подачи воды наверх используйте армированный шланг или трубу ПНД. Внутри кабины установите смеситель с керамической кран-буксой — он прослужит дольше обычного вентильного.

Устройство слива: на что обратить внимание

Это самая частая ошибка новичков. Если сделать слив просто в грунт под кабиной, через месяц вы получите неприятный запах, мошкару и проседание почвы под фундаментом.

Герметизация: трап (сливное отверстие) должен соединяться с трубой жестко, без зазоров. Используйте резиновые манжеты и сантехнический герметик. Гидрозатвор: если труба от трапа уходит в септик или дренаж под уклоном, мыльный раствор не будет пахнуть. В простых ямах под кабиной используйте готовый пластиковый трап с сухим затвором (лепестковый или поплавковый) — он перекрывает обратный ход запаха. Дренаж: для отвода ливневых вод с крыши душа (если бак не перекрывает всю площадь) предусмотрите козырьки или водосточные желоба, чтобы вода не лилась на стены.

Строительство летнего душа не требует лицензии и бригады, но требует точности в двух точках: прочный каркас и продуманный слив. Для песчаных грунтов выбирайте мобильный вариант с выносом трубы, для глинистых — капитальную яму, укрепленную покрышками или кольцами. Заложите в бюджет антисептик для дерева и качественный трап — это окупится отсутствием ремонта через 2 года.

