Можно ли хранить треки запрещенных исполнителей в соцсетях — последствия

Вопрос о том, можно ли хранить треки запрещенных исполнителей на своей страничке в соцсетях, сегодня волнует многих пользователей. Коротко: прямого запрета на личное прослушивание таких записей в российском законодательстве нет, однако публичная демонстрация подобного контента может повлечь правовые последствия. Все зависит от того, как именно вы храните музыку и кому она доступна.

Наши страницы в социальных сетях нередко превращаются в настоящие музыкальные архивы. Треки, сохраненные 5, 10, а то и 15 лет назад, спокойно лежат в плейлистах, и мы порой даже не заглядываем в них годами. Но времена меняются: среди исполнителей, чьи песни осели в этих коллекциях, сегодня вполне могут оказаться те, кто получил статус иностранного агента, чьи концерты отменяются по всей стране или чья творческая деятельность так или иначе ограничена на территории РФ. Это не абстрактная ситуация — это реальность, с которой сталкивается немало людей.

Законно ли держать такие треки в открытом плейлисте? Здесь важно разграничить два понятия: личное хранение и публичный доступ. Само по себе наличие песни в вашей коллекции не преступление. Однако открытый плейлист, который видят другие пользователи, с точки зрения закона уже может расцениваться как распространение материалов. Если контент связан с деятельностью лица, признанного иноагентом, и выложен публично без соответствующей маркировки — это нарушение требований Федерального закона № 121-ФЗ и смежных норм о маркировке материалов иностранных агентов.

Предусмотрена ли ответственность? Да, и вполне конкретная. Статья 20.33 КоАП РФ касается участия в деятельности нежелательных организаций. Распространение материалов лиц со статусом иноагента без маркировки регулируется статьей 19.34 КоАП РФ и может повлечь штраф. В случаях когда контент трактуется как дискредитация армии или содержит признаки иных нарушений, в ход идет статья 20.3.3 КоАП РФ или даже нормы УК РФ — в зависимости от обстоятельств.

Кто может обратить на это внимание? В первую очередь — другие пользователи, которые вправе пожаловаться на публикацию через интерфейс соцсети. Жалобы граждан нередко становятся отправной точкой для проверок. Кроме того, сами платформы обязаны реагировать на подобный контент — это закреплено в требованиях Роскомнадзора к социальным сетям.

Роскомнадзор — главный регулятор в этой сфере — ведет мониторинг контента на платформах и вправе требовать удаления материалов. Силовые структуры подключаются, если в контенте усматриваются признаки уголовно наказуемых деяний. Социальные сети, работающие в российском правовом поле, обязаны сотрудничать с этими ведомствами и реагировать на их предписания.

Подводя итог: вопрос о том, можно ли хранить треки запрещенных исполнителей в соцсетях, не имеет однозначного ответа — все определяет режим доступа к вашей странице и характер самого контента. Общий совет прост: проверьте настройки приватности своих плейлистов, а треки исполнителей с особым правовым статусом лучше перенести в закрытые списки или удалить из открытого доступа — это убережет вас от лишних вопросов со стороны как пользователей, так и контролирующих органов.

