Худшие опасения сбываются? Или нет? Пыльца в Москве — прогноз на 4 апреля

Московские поллинозники массово сообщают о раннем локальном пылении березы, подкрепляя свои слова фотоотечами. Жирные желтые сережки действительно зафиксированы в разных районах города. Между тем допыливают деревья первой волны цветения. Чего ждать и к чему готовиться? Разбираемся вместе и прогнозируем уровень пыльцы сегодня.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

Первые апрельские выходные начнутся с малой облачности. В субботу, 4 апреля, будет сравнительно тепло (до +15 градусов) и без осадков. А вот в следующие дни ожидаются дожди и похолодание. Это хорошая новость, ведь такие погодные условия приведут к спаду уровня пыльцы в воздухе.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 4 апреля 2026 года

Ранее мы уже рассказывали о том, что в Москве запылили некоторые березы. Но ждать полноценного старта сезона пока не приходится. Многие деревья все еще покрыты скрюченными коричневыми сережками, и при учете отсутствия аномальной жары раскроются они позже.

Так когда ждать березу в Москве? Согласно предупреждению Миндздрава, самый агрессивный аллерген массово запылит ко второй декаде апреля. Так что самое время подготовиться к началу сезона, пополнить запасы лекарств, назначенных врачом, установить антипыльцевые сетки на окна и, конечно, тщательно следить за своим состоянием или состоянием близких-аллергиков.

Между тем в Москве допыливают ольха и орешник. Оба дерева находятся на «зеленом» уровне: концентрация их пыльцы сейчас составляет до 10 частиц на кубический метр.

Ранее мы составили полный календарь пыления и цветения для столицы и области.