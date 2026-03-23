23 марта 2026 в 06:25

Забудьте о слипшейся каше: готовим идеальный рис — зернышко к зернышку

Приготовление риса часто превращается в лотерею, где на выходе получается то вязкая масса, то недоваренные крупинки. Но есть один старый поварской секрет, который превращает обычную крупу в рассыпчатый шедевр золотистого цвета. Весь фокус в предварительной обжарке и правильной пропорции воды, которая позволяет каждому зернышку сохранить свою форму и пропитаться ароматом специй.

Возьмите 1 стакан длиннозерного риса (лучше всего подойдет сорт басмати или жасмин) и тщательно промойте его в холодной воде 5-6 раз, пока жидкость не станет абсолютно прозрачной. На глубокой сковороде или в сотейнике разогрейте 2 ст. л. растительного масла и добавьте 20 г сливочного. Всыпьте сухой промытый рис в горячее масло и обжаривайте его на среднем огне около 3 минут, постоянно помешивая. Рис должен стать полупрозрачным и впитать в себя масло. В этот момент добавьте 0,5 ч. л. куркумы — именно она подарит блюду роскошный янтарный оттенок.

Залейте рис 2 стаканами крутого кипятка, посолите по вкусу и бросьте 1 целый зубчик чеснока для тонкого аромата. Плотно закройте крышкой, убавьте огонь до минимума и варите ровно 15 минут, ни в коем случае не открывая кастрюлю. Когда время выйдет, выключите плиту и дайте рису постоять под крышкой еще 10 минут. Выньте чеснок и аккуратно взрыхлите гарнир вилкой. Вы удивитесь, насколько легким и воздушным получится результат: такой рис не стыдно подать даже как самостоятельное блюдо.

  • Совет: вместе с куркумой всыпьте щепотку зиры или добавьте пару коробочек кардамона.

Попробуйте приготовить бигус — тушеную капусту с мясом по-польски.

Анастасия Фомина
