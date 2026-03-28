Все секреты идеального плова: правильный рис и специи — подробный рецепт

Делимся проверенным рецептом очень вкусного плова. Объяснили все тонкости и поделились секретами.

Для начала выберите правильный рис: идеально подойдут сорта девзира или лазер. Можно взять и обычный длиннозерный пропаренный рис. Промойте его 7–10 раз, пока вода не станет кристально чистой — это удалит лишний крахмал.

В казане, глубокой сковороде или кастрюле с толстым дном раскалите 150 мл растительного масла и обжарьте 600 г мяса (для классической версии нужны баранина или говядина) крупными кубиками до корочки. 2 крупные луковицы нарежьте полукольцами, отправьте туда же. Следом идут 600 г моркови. Важно: ее нужно нарезать, а не натереть. Морковь должна стать мягкой.

Залейте овощи с мясом кипятком — вода должна лишь слегка покрывать содержимое казана, не выше. Добавьте соль, зиру, барбарис и целую неочищенную головку чеснока. Оставьте зирвак томиться на медленном огне не менее получаса, чтобы мясо стало мягким, а бульон насытился ароматами.

После этого выкладывайте сверху рис. Важно: не перемешивайте его с мясом! Через шумовку аккуратно влейте горячую воду, чтобы она поднялась выше уровня риса на полтора-два сантиметра. Увеличьте огонь до максимума — это нужно, чтобы масло поднялось наверх, равномерно распределяясь по рису. Как только вода уйдет с поверхности, соберите рис горкой, сделайте в нем несколько отверстий до самого дна (для выхода пара), накройте казан крышкой и томите плов на самом минимальном огне еще 20–25 минут.

Совет: после выключения огня не открывайте крышку сразу. Дайте плову отдохнуть еще 15 минут, укутав казан полотенцем. За это время рис окончательно дойдет на пару.

