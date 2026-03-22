Шурпа из говядины — наваристый восточный суп с мясом и овощами

Шурпа — блюдо, очень популярное на Кавказе и в Средней Азии. Здесь его любят за насыщенный вкус, приятный аромат. Шурпа получается очень наваристой и питательной, поэтому такой суп идеально подходит для сытного обеда. Как приготовить это блюдо самому у себя дома — читайте в нашем рецепте.

Список необходимых ингредиентов

Говядина (берите на кости) — 700 г

Картофель — 3−4 шт.

Морковь — 1 шт.

Луковица (среднего или большого размера) — 2 шт.

Сладкий болгарский перец (лучше брать красный) — 1 шт.

Томаты — 2 шт.

Чеснок — 3 зубчика

Зира, кориандр — по 1 ч. л.

Свежие травы (петрушка, укроп) — пучок

Способ приготовления

Говядину промыть, нарезать крупными кусками вместе с костями. Отправить в кастрюлю, залить 2,5 литра ледяной воды и дождаться, пока закипит. Убрать пену, уменьшить огонь и варить 1,5 часа.

Очистить морковь и лук, нарезать крупными кусками. Добавить в бульон вместе с целыми помидорами и варить еще полчаса. Добавить зиру, кориандр, посолить и поперчить. Помидоры размять ложкой прямо в супе.

Очистить картофель, разрезать на крупные куски. Перец нарезать полосками. Выложить в кастрюлю, варить 20 минут.

Добавить пропущенный через чеснокодавку чеснок и свежие травы, выключить плиту. Дать супу настояться 15 минут под крышкой.

Советы по приготовлению:

Говядина на кости дает наваристый бульон, но можно использовать и мякоть.

Можно добавить острый перец или смесь восточных специй, чтобы разнообразить вкус.

Шурпу традиционно подают с лепешками или свежим хлебом.

Шурпа из говядины — это не просто суп, а настоящее согревающее блюдо с глубоким вкусом и насыщенным ароматом. Попробуйте приготовить его дома!