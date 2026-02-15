Зимняя Олимпиада — 2026
15 февраля 2026 в 12:20

Секрет овсяных блинчиков: почему они не рвутся и тают во рту

Рецепт блинов, которые получаются у всех — готовим на овсяной муке Рецепт блинов, которые получаются у всех — готовим на овсяной муке Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Блины могут стать настоящим кулинарным шедевром, если заменить привычные ингредиенты на более интересные сочетания. Овсяная мука придает тесту благородный ореховый оттенок и особую нежность, которую оценят даже самые придирчивые едоки. Предложенный далее рецепт блинов, которые получаются у всех, основан на методе заваривания теста крутым кипятком.

Главный секрет кроется в добавлении щепотки мускатного ореха и капли миндального экстракта: это превращает обычный завтрак в ресторанное блюдо. Для приготовления понадобятся овсяная мука (200 г), крупные яйца (2 шт.), молоко коровье (300 мл), крутой кипяток (примерно 100 мл), растительное масло (2 ст. л.), щепотка соли и сахар-песок по вкусу.

Сначала нужно тщательно взбить яйца с сахаром-песком и солью, после влить в смесь теплое молоко и постепенно всыпать овсяную муку. А сейчас, внимание, наступает решающий момент: тонкой струйкой вливается кипяток при постоянном помешивании. В этом и есть суть рецепта блинов, которые получаются у всех, так как клейковина моментально схватывается, и тесто становится эластичным.

Такие блинчики не прилипают к сковороде и выходят удивительно тонкими. Подавать их лучше всего с греческим йогуртом или свежими ягодами: простота приготовления делает этот вариант идеальным для уютного семейного утра.

  • Калорийность на 100 г: 185 ккал.

  • БЖУ: 6,2/8,8/21,1.

Ранее мы делились секретом приготовления настоящего кебаба.

Масленица
блины
секреты
рецепты
завтраки
Александра Вкусова
А. Вкусова
