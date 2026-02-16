Самая уютная начинка для блинов: рецепт, который передают годами

Топовая начинка для блинов: картофельное пюре с жареным луком и зеленью

Топовая начинка для блинов не всегда требует дорогих продуктов. Иногда секрет кроется в простом сочетании, но с маленькой хитростью: лук жарится не на масле, а на смеси масла и щепотки сахара, чтобы получить мягкую карамельную сладость. Такая наивкуснейшая топовая начинка для блинов получается ароматной, сочной и удивительно насыщенной.

Для начинки понадобятся картофель (700 г), репчатый лук (2 крупные головки), сливочное масло (40 г), растительное масло (1 ст. л.), щепотка сахара, соль и перец по вкусу, свежий укроп (небольшой пучок), теплое молоко (80 мл).

Картофель отварить до мягкости, размять с маслом и теплым молоком. Лук нарезать тонкими полукольцами и жарить на смеси масел со щепоткой сахара до янтарного цвета. Смешать лук с пюре, добавить рубленый укроп, посолить и поперчить.

Начинка выходит нежной, сладковато-луковой и очень домашней. Такие блины хорошо подать со сметаной или запечь под сыром.

Калорийность на 100 г: 135 ккал.

БЖУ: 2,8/5,2/19,5.

