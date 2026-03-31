С дымком и чесноком: салат из фасоли с печеным перцем

Это идеальный вариант для поста, когда хочется чего-то необычного и праздничного.

Возьмите 2 крупных красных или желтых сладких перца. Запеките их целиком в духовке при 200 градусах до появления черных подпалин, примерно 20 минут. Как только кожица обуглится и начнет пузыриться, переложите перцы в миску, накройте пленкой или крышкой и оставьте на 10 минут. Под воздействием пара кожица легко отделится. Снимите ее, удалите семена и перегородки, а мякоть нарежьте длинными полосками.

Банку красной фасоли, около 400 г, промойте и обсушите. В глубокой салатнице соедините фасоль и полоски запеченного перца. Добавьте 0,5 красной луковицы, нарезанной тонкими перьями, и горсть свежей кинзы или петрушки по вкусу — кинза здесь особенно хороша, она дружит с чесноком. Для остроты можно добавить 0,5 свежего перца чили, очищенного от семян и мелко рубленного.

Теперь приготовьте соус. В ступке или в небольшой миске разотрите 3 зубчика чеснока с щепоткой соли до состояния пасты. Добавьте 3 столовые ложки оливкового масла, 1 столовую ложку лимонного сока, 1 чайную ложку меда и 0,5 чайной ложки копченой паприки. Взбейте все вилкой до однородности. Соус должен получиться густым, с ярким чесночным ароматом и дымной ноткой.

Залейте соус в салат, аккуратно перемешайте, стараясь не повредить полоски перца. Дайте настояться 15 минут при комнатной температуре. Подавать можно с поджаренными ломтиками багета или просто как самостоятельное блюдо. Этот салат удивительно сытный, несмотря на отсутствие мяса, и его яркий, насыщенный вкус доказывает, что постная кухня может быть роскошной.

  • Совет: если вы не любите кинзу, замените ее на петрушку или базилик. А для дополнительной текстуры добавьте в салат горсть грецких орехов, слегка обжаренных на сухой сковороде. Они приятно похрустывают и подчеркивают сладость запеченного перца.

  • Пищевая ценность на порцию (из расчета на 3 порции): калорийность: 310 ккал, белки: 9 г, жиры: 18 г, углеводы: 28 г.

Ранее мы рассказали, как приготовить яблочные кружочки с корицей в аэрогриле.

Оксана Головина
