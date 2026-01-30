Зимняя Олимпиада — 2026
30 января 2026 в 15:19

Пянсе как в корейском ресторане: секрет мягкого теста и сока внутри

Готовим пянсе в домашних условиях: тесто, начинка и бульон
Приготовить пянсе в домашних условиях — значит освоить три ключевых элемента. Первый — это эластичное тесто для пянсе, которое готовится из муки (500 г), теплой воды (250 мл), щепотки соли и сахара. Замешанное тесто должно отдыхать под полотенцем. Второй элемент — сочная начинка для пянсе. Для нее смешивается фарш (400 г свинины и говядины), мелко рубленный лук (200 г), тертый имбирь, соевый соус, кунжутное масло, соль и перец.

Главный секрет — добавление холодного мясного или куриного бульона (около 100 мл), который в процессе готовности превращается в сок. Из теста раскатываются кружки, в центр кладется начинка, и края защипываются особым способом, формируя складки. Обжарка начинается на сковороде с растительным маслом до золотистого низа, после чего добавляется вода, и блюдо тушится под крышкой. Этот метод гарантирует мягкий верх и хрустящий низ.

Подаются корейские пирожки пянсе горячими, часто с соусом на основе соевого соуса, уксуса и чили. Правильно приготовленное блюдо отличается нежным тестом и ароматным бульоном внутри, который вытекает при первом укусе. Это сытная и самобытная закуска.

