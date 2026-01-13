Атака США на Венесуэлу
Свиная рулька по-азиатски — рецепт с устричным соусом

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот способ — базовая техника. Состав специй и соусов можно варьировать: добавить звездочку аниса, каплю кунжутного масла или кусочек груши. Полученный бульон после станет основой для потрясающего супа или соуса для лапши.

Свиную рульку (1 кг) очищаю и замачиваю. Складываю ее в глубокую кастрюлю, добавляю очищенную половинку яблока, целую луковицу, зеленый чили (1 шт.), устричный соус (200 мл), соевый соус (200 мл), мирин (2 ст. л.), сахар (130 г). Кладу специи: толченые зубчики чеснока (4 шт.), нарезанный имбирь (15 г), перец горошком (10 шт.), бадьян (2 шт.), сушеный острый перец (5 шт.), лавровый лист (5 шт.), палочку корицы. Заливаю все водой (1,2 л). Довожу до кипения на сильном огне без крышки. Затем уменьшаю огонь, переворачиваю рульку, накрываю крышкой и томлю 1 час. Снова переворачиваю мясо и готовлю еще 40–60 минут, периодически поливая его бульоном из кастрюли. Проверяю мягкость вилкой. Готовую рульку вынимаю, даю остыть, снимаю мясо с кости и нарезаю на порционные куски. Подаю с листьями свежего салата и соусом самджан.

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.

