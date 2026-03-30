Пудинг, который лечит: готовим детокс-завтрак с семенами чиа

В последние годы чиа-пудинг стал настоящим хитом среди тех, кто следит за здоровьем, и не зря. Эти крошечные семена впитывают жидкость, как губка, превращаясь в нежный гель, который мягко очищает кишечник и дарит ощущение сытости на несколько часов. Но главное — это невероятное поле для кулинарной фантазии. Мы предлагаем версию с манго и лаймом: она настолько яркая и солнечная, что даже в пасмурное утро поднимает настроение и заряжает энергией.

Накануне вечером залейте 4 ст. л. семян чиа 200 мл кокосового молока. Кокосовое молоко лучше брать не слишком жирное, чтобы пудинг получился легким. Добавьте 1 ст. л. кленового сиропа или меда, 1,5 г ванили и цедру половины лайма. Тщательно перемешайте венчиком, чтобы семена не слиплись в комки. Уберите в холодильник минимум на 4 часа, а лучше на всю ночь. За это время чиа разбухнут и превратятся в густой, похожий на пудинг десерт.

Утром займитесь манго. Возьмите один крупный спелый плод. Кожура должна быть желто-оранжевой, с легким ароматом. Очистите манго, срежьте мякоть с косточки и нарежьте кубиками. Половину фрукта отправьте в блендер вместе с соком одного лайма и двумя столовыми ложками кокосового молока — получится яркий ароматный соус. Достаньте чиа-пудинг из холодильника, перемешайте, разложите по стаканам или креманкам слоями: сначала пудинг, затем кусочки манго, сверху полейте лаймовым соусом.

Семена чиа — рекордсмены по содержанию омега-3 и клетчатки, манго богато бета-каротином и антиоксидантами, а лайм помогает выводить лишнюю жидкость. Вместе они запускают процессы очищения и дарят невероятный прилив сил без чувства тяжести.

Совет: для более насыщенного вкуса добавьте в пудинг столовую ложку кокосовой стружки или горсть дробленого миндаля. А если хотите ускорить процесс набухания чиа, используйте теплую воду или молоко — тогда пудинг будет готов уже через час. Но классический вариант с ночной выдержкой дает самую нежную текстуру.

Пищевая ценность на порцию. Калорийность: 380 ккал. Белки: 8 г. Жиры: 18 г. Углеводы: 45 г.

