Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 марта 2026 в 19:30

Пудинг, который лечит: готовим детокс-завтрак с семенами чиа

Подписывайтесь на нас в MAX

В последние годы чиа-пудинг стал настоящим хитом среди тех, кто следит за здоровьем, и не зря. Эти крошечные семена впитывают жидкость, как губка, превращаясь в нежный гель, который мягко очищает кишечник и дарит ощущение сытости на несколько часов. Но главное — это невероятное поле для кулинарной фантазии. Мы предлагаем версию с манго и лаймом: она настолько яркая и солнечная, что даже в пасмурное утро поднимает настроение и заряжает энергией.

Накануне вечером залейте 4 ст. л. семян чиа 200 мл кокосового молока. Кокосовое молоко лучше брать не слишком жирное, чтобы пудинг получился легким. Добавьте 1 ст. л. кленового сиропа или меда, 1,5 г ванили и цедру половины лайма. Тщательно перемешайте венчиком, чтобы семена не слиплись в комки. Уберите в холодильник минимум на 4 часа, а лучше на всю ночь. За это время чиа разбухнут и превратятся в густой, похожий на пудинг десерт.

Утром займитесь манго. Возьмите один крупный спелый плод. Кожура должна быть желто-оранжевой, с легким ароматом. Очистите манго, срежьте мякоть с косточки и нарежьте кубиками. Половину фрукта отправьте в блендер вместе с соком одного лайма и двумя столовыми ложками кокосового молока — получится яркий ароматный соус. Достаньте чиа-пудинг из холодильника, перемешайте, разложите по стаканам или креманкам слоями: сначала пудинг, затем кусочки манго, сверху полейте лаймовым соусом.

Семена чиа — рекордсмены по содержанию омега-3 и клетчатки, манго богато бета-каротином и антиоксидантами, а лайм помогает выводить лишнюю жидкость. Вместе они запускают процессы очищения и дарят невероятный прилив сил без чувства тяжести.

  • Совет: для более насыщенного вкуса добавьте в пудинг столовую ложку кокосовой стружки или горсть дробленого миндаля. А если хотите ускорить процесс набухания чиа, используйте теплую воду или молоко — тогда пудинг будет готов уже через час. Но классический вариант с ночной выдержкой дает самую нежную текстуру.

  • Пищевая ценность на порцию. Калорийность: 380 ккал. Белки: 8 г. Жиры: 18 г. Углеводы: 45 г.

Ранее мы рассказали о том, как приготовить сытное лобио по-мегрельски.

быстрый рецепт
простые рецепты
рецепты
пудинги
детокс
семена чиа
Оксана Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
РФ опозорила США: как танкер с нефтью прорвал морскую блокаду Кубы
Востоковед раскрыл хитрый план Трампа по ликвидации Хаменеи
«Ввести плату»: МТС о новых условиях использования VPN
Операторы посоветовали заранее пополнить баланс кошелька Apple
Гендиректора Air Canada уволили с позором из-за неправильных соболезнований
Тишина цвета: почему приглушенные оттенки успокаивают
Ад в Таганроге, Зеленский без тормозов, БПЛА раздора: что дальше
Политолог разоблачила манипуляции Трампа в отношении Ирана
Бивол защитит титул чемпиона мира IBF в бою против Айферта
Киркоров не ушел от ответственности после перекура в аэропорту
Карпин объяснил потери в составе сборной России
«Почта России» смогла сократить убытки
Трамп раскрыл неожиданную деталь о строящемся в Белом доме бальном зале
Минфин экстренно принял решение по валюте и золоту
«Газпром» заявил, что Европа рискует остаться без газа к следующей зиме
«Богом поцелованный»: звезда «Маски-шоу» ушел из жизни
Новый лидер Ирана тоже убит? Что это значит для России, угроза Кавказу
Лавров призвал не втягивать страны Персидского залива в чужие войны
Дмитриев нашел след Байдена в конфликте на Украине
Иран обратился к странам Персидского залива с одной просьбой
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Семья и жизнь

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.