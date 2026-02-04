Песочное печенье с корицей: простой рецепт для новичков в кулинарии

Если вы делаете в кулинарии первые шаги или же, наоборот, устали от сложных блюд и цените свое время, предлагаем в следующий раз приготовить на десерт песочное печенье из готового теста по самому простому рецепту.

Вам понадобится пачка готового песочного теста и пара чайных ложек молотой корицы. Тесто размораживаем и раскатываем в лист толщиной с полсантиметра. Если у вас есть специальные формочки для печенья, воспользуйтесь ими, есть нет — подойдет обычная крышка для банки небольшого диаметра. Нарезаем из большого сочня печенья и выкладываем их на расстоянии около 1,5 см друг от друга на противень, застеленный силиконовым ковриком для запекания.

Когда весь лист будет заполнен, насыпаем молотую корицу в сито и, легко ударяя по нему рукой, равномерно посыпаем приправой печенье. К корице можно добавить сахар-песок или же сделать для посыпки смесь из свежемолотого кофе и сахара.

Выпекаем печенье в предварительно разогретом духовом шкафу с четверть часа — пока печенье не зарумянится сверху. Подавать теплым или холодным к чаю и кофе.

Калорийность на 100 г: 399 ккал.

БЖУ: 6,38; 14,24; 56,77.

Время приготовления: 30 минут.

Время на кухне: 10 минут.

