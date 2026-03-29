Печень по-царски! Залить кефиром и в духовку: шикарный ужин как в ресторане

Многие не любят печень из-за специфического запаха и риска сделать ее сухой и жесткой. Но есть один гениально простой способ, который превращает этот субпродукт в деликатес. Результат — блюдо, достойное ресторанной подачи, а готовится на раз-два.

Возьмите 600 г говяжьей или куриной печени. Если берете говяжью, очистите от пленок и нарежьте крупными кусками толщиной около 2 см. Куриную печень можно оставить целиком или разрезать пополам. В миске смешайте 300 мл кефира, два яйца, чайную ложку соли, половину чайной ложки черного перца и щепотку мускатного ореха. Хорошо взбейте венчиком до однородности.

Форму для запекания смажьте растительным маслом. Выложите печень в один слой. Залейте кефирной смесью так, чтобы она покрыла печень почти полностью. По желанию сверху выложите одну луковицу, нарезанную полукольцами, — лук добавит сладости и сочности. Отправляйте форму в разогретую до 180 градусов духовку на 25–30 минут для куриной печени или на 35–40 минут для говяжьей. Печень должна пропечься, но остаться мягкой.

Совет: подавайте печень горячей с картофельным пюре или гречкой, полейте сверху образовавшимся в форме соусом — он получается невероятно вкусным и нежным.

Вкуснее винегрета: легкий салат «Рубиновое настроение».