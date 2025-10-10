Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 09:39

Возьмите 4 кг капусты, 200 г репчатого лука, 150 г свежего корня имбиря, 3 стручка острого перца чили и 120 г соли. Капусту и лук порубите ножом, имбирь измельчите на мелкой терке, а перец чили нарежьте тонкими кольцами, предварительно убрав семена. Овощи и имбирь положите в емкость, обильно посолите и тщательно помните руками, чтобы выделился сок. Кольца перца чили добавьте и осторожно перемешайте. Плотно уложите массу в банки, прижимая, пока рассол не покроет ее полностью. Для ферментации выдержите капусту в тепле двое-трое суток, не забывая прокалывать ее, чтобы избежать горечи. Готовый продукт уберите в погреб или холодильник.

Ранее мы рассказывали о болгарской кухне: готовьте быстро и ешьте с удовольствием

