Острая капуста по-азиатски для смелых гурманов

Возьмите 4 кг капусты, 200 г репчатого лука, 150 г свежего корня имбиря, 3 стручка острого перца чили и 120 г соли. Капусту и лук порубите ножом, имбирь измельчите на мелкой терке, а перец чили нарежьте тонкими кольцами, предварительно убрав семена. Овощи и имбирь положите в емкость, обильно посолите и тщательно помните руками, чтобы выделился сок. Кольца перца чили добавьте и осторожно перемешайте. Плотно уложите массу в банки, прижимая, пока рассол не покроет ее полностью. Для ферментации выдержите капусту в тепле двое-трое суток, не забывая прокалывать ее, чтобы избежать горечи. Готовый продукт уберите в погреб или холодильник.

