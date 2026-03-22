Низкокалорийная вкусняшка: творожно-шоколадный мусс из 3 ингредиентов

Творожно-шоколадный мусс получается вкусным и без лишних калорий
Творожно-шоколадный мусс — низкокалорийная вкусняшка, которая понравится не только худеющим, но и ни в чем не отказывающим себе сладкоежкам. Готовить десерт очень легко и быстро — понадобятся всего три ингредиента и пять минут времени. Вот пошаговый рецепт:

Ингредиенты

  • Темный или горький шоколад — 85 г
  • Обезжиренный творог — 200 г
  • Какао-порошок (без сахара) — 2 столовые ложки
  • Взбитые сливки — по желанию

Разлейте десерт по маленьким стаканчикам и уберите в холодильник на 20 минут

Способ приготовления

  1. Шоколад поделить на маленькие дольки и расплавить любым доступным способом.
  2. Соединить шоколадную массу с творогом и какао, взбить до однородности при помощи миксера.
  3. Разлить будущий мусс по маленьким стаканчикам и убрать в холод 20 минут. Готовое блюдо можно украсить взбитыми сливками и тертым шоколадом.

Низкокалорийными могут быть и другие привычные сладости. Попробуйте приготовить пп-конфетки из йогурта по нашему рецепту.

Проверено редакцией
Читайте также
Спокойная среда: почему мы начинаем ценить предсказуемость
Общество
Спокойная среда: почему мы начинаем ценить предсказуемость
Еда как коммуникация: почему приготовление ужина объединяет
Общество
Еда как коммуникация: почему приготовление ужина объединяет
Вкуснее мороженого: десерт из сметаны, желатина и чернослива — нежный и эффектный без выпечки
Общество
Вкуснее мороженого: десерт из сметаны, желатина и чернослива — нежный и эффектный без выпечки
Беру яйца, сахар и муку — через полчаса на столе торт «Пышечка»: бисквит выше, чем в ресторане, и не оседает даже без разрыхлителя
Общество
Беру яйца, сахар и муку — через полчаса на столе торт «Пышечка»: бисквит выше, чем в ресторане, и не оседает даже без разрыхлителя
Пасха-2026: готовим кулич, чтоб не поправиться — вкуснятина на творожном тесте
Общество
Пасха-2026: готовим кулич, чтоб не поправиться — вкуснятина на творожном тесте
Анна Иванова
А. Иванова
Екатерина Метелева
Е. Метелева
