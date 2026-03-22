Низкокалорийная вкусняшка: творожно-шоколадный мусс из 3 ингредиентов

Творожно-шоколадный мусс — низкокалорийная вкусняшка, которая понравится не только худеющим, но и ни в чем не отказывающим себе сладкоежкам. Готовить десерт очень легко и быстро — понадобятся всего три ингредиента и пять минут времени. Вот пошаговый рецепт:

Ингредиенты

Темный или горький шоколад — 85 г

Обезжиренный творог — 200 г

Какао-порошок (без сахара) — 2 столовые ложки

Взбитые сливки — по желанию

Разлейте десерт по маленьким стаканчикам и уберите в холодильник на 20 минут Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Способ приготовления

Шоколад поделить на маленькие дольки и расплавить любым доступным способом. Соединить шоколадную массу с творогом и какао, взбить до однородности при помощи миксера. Разлить будущий мусс по маленьким стаканчикам и убрать в холод 20 минут. Готовое блюдо можно украсить взбитыми сливками и тертым шоколадом.

