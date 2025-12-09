ТИЭФ'25
09 декабря 2025

Неожиданный поворот: в «Медвежью шубку» добавили яблоко — попробуйте!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Салат «Медвежья шубка» давно стал символом сытного застолья, но мало кто знает — в северных регионах России, особенно в старинных поморских рецептах, его готовили с неожиданным компонентом. Мы возродили этот утраченный вариант и добавили сочное зеленое яблоко: оно смягчает жирность, добавляет легкую кислинку и делает текстуру воздушнее, не нарушая традиционную слоистость.

Для приготовления салата «Медвежья шубка» с секретным ингредиентом вам понадобятся: отварная говядина (200 г), маринованные огурцы (3 шт.), репчатый лук (1⁄2 шт., мелко нарезанный и ошпаренный), отварная свекла (150 г), майонез домашнего приготовления (на перепелиных яйцах — для нежности), измельченные грецкие орехи (2 ст. л.) — и вот он, секретный ингредиент: одно крупное зеленое яблоко (лучше сорта «антоновка» или «ранет»), натертое на крупной терке и слегка отжатое от сока. Укладывайте слои строго в таком порядке: говядина — лук — огурцы — яблоко — свекла. Каждый слой — тонко, с минимальным количеством майонеза. Посыпьте верх орехами и дайте настояться 1,5–2 часа в холоде.

Салат «Медвежья шубка» с секретным ингредиентом — это не просто обновленная классика, а возвращение к почти забытой кулинарной традиции, где важна не только сытость, но и гармония вкуса. Попробуйте — и вы поймете, почему в дореволюционных поваренных книгах Карельского края этот вариант называли «шубкой для царского стола».

Ранее мы делились рецептом салата-легенды — без него новогодний стол праздничным не назовешь!

