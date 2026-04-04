04 апреля 2026 в 10:10

Не просто напиток: 3 способа сварить какао правильно. Срочно сохраняйте!

Не просто напиток: 3 способа сварить какао правильно. Срочно сохраняйте! Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Холодным утром нет ничего лучше чашки густого какао — того самого, с пенкой, как в школьной столовой или у бабушки. Мы собрали три проверенных рецепта: от классики на молоке до насыщенного шоколадного варианта и веганской альтернативы. Берите какао-порошок без сахара и следуйте пропорциям — идеальный результат гарантирован с первой попытки.

Рецепт №1: классический рецепт какао с молоком как в детстве

Это база, от которой отталкиваются все остальные. Главное правило: не кипятить молоко с порошком дольше 2 минут, иначе появится горьковатый привкус.

Ингредиенты:

  • молоко 3,2% — 500 г;

  • какао-порошок (без добавок) — 20 г;

  • сахар — 30 г;

  • щепотка соли (1 г) — усиливает шоколадный вкус.

Приготовление:

Смешайте сухой какао-порошок, сахар и соль в сотейнике. Влейте 50 г молока, разотрите до гладкой пасты без комков. Влейте оставшиеся 450 г молока, поставьте на средний огонь. Постоянно помешивая венчиком, нагревайте до первых пузырьков по краям (85–90 градусов), но не кипятите. Снимите, взбейте ручным венчиком для пенки. Подавайте сразу.

Калорийность на 100 г: 85 ккал.

Полезные свойства:

  • магний снижает тревожность;

  • железо улучшает транспортацию кислорода (2,4 мг на порцию).

Рецепт №2: густое шоколадное какао для сластен

Тем, кому обычный рецепт какао кажется слишком жидким, этот вариант точно придется по душе. Шоколад добавляет напитку бархатистую текстуру и антиоксиданты. Берите шоколад с содержанием какао от 70%.

Ингредиенты:

  • молоко 3,2% — 400 г;

  • какао-порошок — 15 г;

  • темный шоколад (70–85%) — 40 г;

  • сахар (или сироп топинамбура) — 25 г;

  • кукурузный крахмал (опционально для густоты) — 3 г.

Приготовление:

В сотейнике смешайте какао-порошок, сахар и крахмал (если используете). Влейте 100 г холодного молока, разотрите до однородности. Добавьте остатки молока и поломанный на кусочки темный шоколад. Нагревайте на медленном огне, постоянно помешивая, пока шоколад полностью не разойдется. Не доводя до кипения (примерно 3 минуты), снимите. Дайте постоять 1 минуту — напиток станет гуще.

Калорийность на 100 г: 152 ккал.

Полезные свойства:

  • флавоноиды из темного шоколада поддерживают эластичность сосудов;

  • теобромин мягко стимулирует нервную систему без резкого скачка кофеина.

Рецепт №3: веганское какао на растительном молоке (без лактозы)

Плотный и кремовый вариант для тех, кто страдает непереносимости лактозы, а также придерживается веганства или постного меню. Овсяное молоко дает напитку природную сладость, поэтому сахара нужно меньше.

Ингредиенты:

  • овсяное молоко (без сахара, с жирностью >2%) — 500 г;

  • какао-порошок — 18 г;

  • кленовый или финиковый сироп — 20 г;

  • кокосовое масло (рафинированное) — 5 г (для жирности и блеска).

Приготовление:

Нагрейте овсяное молоко до теплого состояния (около 40 градусов). Отлейте 80 г в миску, смешайте с какао-порошком и сиропом до пасты. Верните пасту в сотейник с остальным молоком, добавьте кокосовое масло. На среднем огне, постоянно помешивая, доведите до температуры 75–80 градусов (не кипятите — овсяное молоко может свернуться). Взбейте погружным блендером 10 секунд для воздушной пенки.

Калорийность на 100 г: 68 ккал.

Полезные свойства:

  • бета-глюканы из овсяного молока мягко снижают холестерин;

  • магний и калий поддерживают сердечный ритм.

Какой бы рецепт какао вы ни выбрали — классический с молоком, насыщенный шоколадный или постный на растительной основе — качество напитка на 90% зависит от самого какао-порошка. Ищите алкализованный (обработанный щелочью) вариант: он легче смешивается с жидкостью и дает глубокий шоколадный цвет. Не храните открытую пачку дольше 6 месяцев — какао выдыхается и теряет аромат. А теперь грейте молоко, и пусть ваш день начнется с правильной чашки!

Елизавета Макаревич
