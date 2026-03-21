Кош-теле, или татарский хворост: очень простое и вкусное печенье

Кош-теле — это традиционное татарское лакомство, которое готовят на праздники и семейные торжества. Тонкие хрустящие кусочки теста, обжаренные в масле и посыпанные сахарной пудрой, порадуют вас и ваших близких своим вкусом и простотой приготовления. Такое печенье очень напоминает привычный нам хворост. А с татарского его название переводится как «птичьи язычки». Попробуйте приготовить сами — не пожалеете.
Список продуктов
- Мука хлебопекарная пшеничная — 500 г
- Куриные яйца — 5 шт.
- Молоко (жирностью от 2,5%) — 2 ст. ложки
- Сахарный песок — 1 ст. ложка
- Соль — по вкусу
- Разрыхлитель — 1 ч. ложка
- Топленое масло для жарки
- Сахарная пудра для посыпки
Как приготовить татарский хворост
В глубокой емкости взбейте яйца с сахаром и щепоткой соли до однородной массы. Влейте к ним молоко и хорошенько перемешайте. Просейте муку с разрыхлителем и постепенно введите в яичную смесь, замешивая мягкое и эластичное тесто.
Раскатайте тесто в тоненький пласт (рекомендуем толщину где-то в 2 мм). Затем нарежьте его на полоски шириной 2–3 см и длиной 10–12 см. В середине каждого кусочка сделайте продольный надрез. Следом проденьте один конец полоски через него.
Жарить будем на топленом масле. Предварительно разогрейте его в глубокой сковороде или фритюрнице до температуры 170–180 градусов. Обжаривайте подготовленные изделия небольшими порциями, пока не подрумянятся с обеих сторон.
Готовое печенье кладите на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло. Остудите и посыпьте сахарной пудрой перед подачей.
Готово! У вас получились отличные «птичьи язычки», которые прекрасно дополнят чаепитие.
