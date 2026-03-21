Кош-теле, или татарский хворост: очень простое и вкусное печенье

Кош-теле — это традиционное татарское лакомство, которое готовят на праздники и семейные торжества. Тонкие хрустящие кусочки теста, обжаренные в масле и посыпанные сахарной пудрой, порадуют вас и ваших близких своим вкусом и простотой приготовления. Такое печенье очень напоминает привычный нам хворост. А с татарского его название переводится как «птичьи язычки». Попробуйте приготовить сами — не пожалеете.

Список продуктов

Мука хлебопекарная пшеничная — 500 г

Куриные яйца — 5 шт.

Молоко (жирностью от 2,5%) — 2 ст. ложки

Сахарный песок — 1 ст. ложка

Соль — по вкусу

Разрыхлитель — 1 ч. ложка

Топленое масло для жарки

Сахарная пудра для посыпки

Как приготовить татарский хворост

В глубокой емкости взбейте яйца с сахаром и щепоткой соли до однородной массы. Влейте к ним молоко и хорошенько перемешайте. Просейте муку с разрыхлителем и постепенно введите в яичную смесь, замешивая мягкое и эластичное тесто.

Раскатайте тесто в тоненький пласт (рекомендуем толщину где-то в 2 мм). Затем нарежьте его на полоски шириной 2–3 см и длиной 10–12 см. В середине каждого кусочка сделайте продольный надрез. Следом проденьте один конец полоски через него.

Жарить будем на топленом масле. Предварительно разогрейте его в глубокой сковороде или фритюрнице до температуры 170–180 градусов. Обжаривайте подготовленные изделия небольшими порциями, пока не подрумянятся с обеих сторон.

Готовое печенье кладите на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло. Остудите и посыпьте сахарной пудрой перед подачей.

Готово! У вас получились отличные «птичьи язычки», которые прекрасно дополнят чаепитие.

Посмотрите еще один рецепт татарской кухни у нас на сайте: простая и вкусная лепешка — катлама.