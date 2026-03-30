30 марта 2026 в 14:45

Король закусок: жульен с грибами и курицей — изысканный ужин за 20 минут

Простой рецепт жульена Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Жульен — это блюдо, которое превращает обычный обед в светский прием. Секрет идеального жульена — в правильном соусе. Каком? Поделились рецептом!

Для основы возьмите 300 г куриного филе и 300 г шампиньонов. Все нарежьте тонкими полосками. Одну небольшую луковицу мелко нарубите и пассеруйте. Закиньте к ней грибы. Жарьте, пока вся выделившаяся из грибов влага не испарится полностью. Когда сковорода станет практически сухой, добавьте курицу. Посолите и поперчите по вкусу, затем тщательно перемешайте все компоненты, чтобы специи распределились равномерно.

Для соуса на отдельной сухой сковородке обжарьте 1 ст. л. муки до легкого кремового цвета. Добавьте 30 г сливочного масла и быстро перемешайте, чтобы не было комочков. Тонкой струйкой влейте 200 мл горячих жирных сливок (от 20%), постоянно помешивая венчиком. Продолжайте томить соус на медленном огне, постоянно помешивая, до тех пор, пока он не загустеет. Когда соус начнет оседать на лопатке густой, стекающей каплей, добавьте щепотку мускатного ореха.

Разложите массу по кокотницам или в одну общую форму для запекания. Хорошенько посыпьте сверху тертым сыром. Отправляйте в разогретую до 200°C духовку на 10–15 минут.

  • Совет: не пересушите жульен в духовке. Как только сыр расплавился и начал пузыриться — блюдо пора доставать, чтобы соус внутри остался жидким.

Нужны фасоль, томат и яйца: простой рецепт завтрака за 5 минут.






Анастасия Фомина
А. Фомина
