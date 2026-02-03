Классический кебаб в духовке: популярный рецепт с луком и томатным соусом

Сегодня приготовили для вас рецепт классического кебаба, который подается с маринованным луком и томатным соусом. Предупредите родных, чтобы к ужину все были достаточно голодными!

Нам понадобится по трети килограмма подходящего говяжьего, куриного и бараньего мяса, пара средних луковиц для кебаба и еще одна большая для маринада, пучок свежего укропа, столовый уксус 6%, томатный соус на ваш вкус, а также соль и перец.

Все мясо рубим в фарш ножом шеф-повара. Лук для фарша можно натереть на терке или измельчить в блендере и вмешать в фарш вместе с солью и перцем. Все смешать, добавить специи, герметично закрыть емкость со смесью и убрать на холод на полчаса. Деревянные шпажки для кебаба замочить в воде, чтобы при запекании дерево не обуглилось.

Крупную луковицу нарезать тонкими полукольцами. Если есть возможность, можно воспользоваться слайсорезкой. Укроп мелко покрошить ножом. Лук залить достаточным количеством уксуса — так, чтобы смесь была похожа на густой суп.

Достать фарш, слепить из него длинную котлету, тщательно обжать ее руками, чтобы из фарша вышел лишний воздух, а затем нанизать на шпажку. Распределить подобным образом весь фарш. Запекать на решетке в разогретой духовке с функцией гриля или в пароконвектомате до готовности.

Маринованный лук откинуть на сито, выложить в миску и перемешать с укропом. В соусницу налить томатный соус — это может быть как томатная паста, смешанная с чесноком и зеленью, так и любимый кетчуп.

Кебаб подается горячим прямо на шпажках, на тарелке сервируется пикантным маринованным луком и томатным соусом. К такому блюду хорошо идет свежий ржаной хлеб.

Калорийность готового блюда на 100 г: 165 ккал.

БЖУ: 10,75/8,64/7,56.

Время приготовления: 1 час.

Время на кухне: 20 минут.

