Как в детстве у бабушки — рецепт тертого песочного печенья с вареньем

Когда хочется отведать чего-то сладкого к чаю, а настроения идти в магазин нет, попробуйте приготовить это тертое песочное печенье с вареньем на сливочном масле. Вкус этого десерта вернет в беззаботное детство и позволит по-настоящему отдохнуть за чашечкой чая.

Чтобы песочное печенье на сливочном масле получилось хорошо, выбирайте густое варенье.

Ингредиенты

Мука — 0,5 кг

Сливочное масло — 0,18 кг

Сахар — половина стакана

Яйцо — 2 шт.

Любимое варенье — 0,15 кг

Сода — на кончике ножа

Способ приготовления

Смешиваем холодное сливочное масло с сахаром. В полученную смесь добавляем яйца, муку и соду. Замешиваем тесто. Убираем готовую массу в холодильник на 30 минут. Разделяем готовое тесто на два куска. Один должен быть немного больше другого. Большой кусок теста раскатываем в виде прямоугольника. Сверху равномерно распределяем варенье. Второй кусок выкладываем поверх, предварительно растерев его руками в крошку. Разогреваем печь до 180 градусов. Печенье будет готовиться чуть меньше получаса.

