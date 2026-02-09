Зимняя Олимпиада — 2026
09 февраля 2026 в 10:52

Как в детстве у бабушки  — рецепт тертого песочного печенья с вареньем

рецепт тертого песочного печенья с вареньем рецепт тертого песочного печенья с вареньем Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Когда хочется отведать чего-то сладкого к чаю, а настроения идти в магазин нет, попробуйте приготовить это тертое песочное печенье с вареньем на сливочном масле. Вкус этого десерта вернет в беззаботное детство и позволит по-настоящему отдохнуть за чашечкой чая.

Чтобы песочное печенье на сливочном масле получилось хорошо, выбирайте густое варенье.

Ингредиенты

  • Мука — 0,5 кг
  • Сливочное масло — 0,18 кг
  • Сахар — половина стакана
  • Яйцо — 2 шт.
  • Любимое варенье — 0,15 кг
  • Сода — на кончике ножа

Способ приготовления

  1. Смешиваем холодное сливочное масло с сахаром. В полученную смесь добавляем яйца, муку и соду.
  2. Замешиваем тесто.
  3. Убираем готовую массу в холодильник на 30 минут.
  4. Разделяем готовое тесто на два куска. Один должен быть немного больше другого.
  5. Большой кусок теста раскатываем в виде прямоугольника. Сверху равномерно распределяем варенье. Второй кусок выкладываем поверх, предварительно растерев его руками в крошку.
  6. Разогреваем печь до 180 градусов.
  7. Печенье будет готовиться чуть меньше получаса.

