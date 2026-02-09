Как в детстве у бабушки  — рецепт тертого песочного печенья с вареньем

Когда хочется отведать чего-то сладкого к чаю, а настроения идти в магазин нет, попробуйте приготовить это тертое песочное печенье с вареньем на сливочном масле. Вкус этого десерта вернет в беззаботное детство и позволит по-настоящему отдохнуть за чашечкой чая.
Чтобы песочное печенье на сливочном масле получилось хорошо, выбирайте густое варенье.
Ингредиенты
- Мука — 0,5 кг
- Сливочное масло — 0,18 кг
- Сахар — половина стакана
- Яйцо — 2 шт.
- Любимое варенье — 0,15 кг
- Сода — на кончике ножа
Способ приготовления
- Смешиваем холодное сливочное масло с сахаром. В полученную смесь добавляем яйца, муку и соду.
- Замешиваем тесто.
- Убираем готовую массу в холодильник на 30 минут.
- Разделяем готовое тесто на два куска. Один должен быть немного больше другого.
- Большой кусок теста раскатываем в виде прямоугольника. Сверху равномерно распределяем варенье. Второй кусок выкладываем поверх, предварительно растерев его руками в крошку.
- Разогреваем печь до 180 градусов.
- Печенье будет готовиться чуть меньше получаса.
Также предлагаем приготовить пышные оладьи на кефире.