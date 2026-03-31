Как в детстве: готовим куриные ножки в томатном соусе с овощами

Иногда душа просит не просто жареного мяса, а полноценного блюда с подливой, которую можно налить на картофельное пюре или макать в нее свежий хлеб. Этот рецепт — из тех, что готовятся в одной сковороде и сочетают в себе и белок, и овощи. Куриные ножки, тушенные с болгарским перцем, помидорами и луком, получаются удивительно нежными, а овощи превращаются в густой, ароматный соус.

Возьмите 6 куриных ножек, каждую разрежьте по суставу на две части — так они удобнее ложатся в сковороду и быстрее готовятся. Обсушите куски бумажным полотенцем. Разогрейте в глубокой сковороде 2 столовые ложки растительного масла. Выложите курицу в один слой и обжаривайте на сильном огне до румяной корочки, примерно по 4 минуты на каждую сторону. Не нужно добиваться готовности, достаточно красивой корочки. Выньте курицу на тарелку.

В той же сковороде обжарьте 1 крупную луковицу, нарезанную полукольцами, до мягкости. Добавьте 2 болгарских перца, нарезанных соломкой (красный и желтый для красоты), и жарьте, помешивая, еще 5 минут. Затем добавьте 2 зубчика чеснока, мелко рубленных, и 1 столовую ложку томатной пасты. Прогрейте минуту, чтобы томатная паста отдала свой цвет и аромат. Влейте полстакана куриного бульона или горячей воды, перемешивая кусочки овощей, — это и есть основа будущего соуса.

Верните курицу в сковороду, распределив между овощами. Посолите, поперчите, добавьте щепотку сахара по вкусу для баланса кислоты и 5 г сушеного тимьяна по желанию. Доведите до кипения, убавьте огонь до минимума, накройте крышкой и томите 25 минут. За это время курица дойдет до готовности, а овощи превратятся в почти однородный соус, который будет напоминать рататуй. Если вы хотите более густую подливу, последние 5 минут готовьте без крышки.

Перед подачей посыпьте свежей петрушкой или базиликом. Это блюдо идеально сочетается с картофельным пюре, которое впитает в себя ароматный соус. А можно подать с отварным рисом или гречкой. Оставшуюся подливу не выливайте — она отлично хранится в холодильнике пару дней и подходит к любым макаронам или кашам.

Совет: если хотите сделать соус еще насыщеннее, добавьте в него полстакана сухого белого вина вместо части бульона. Вино выпарится, оставив фруктовые нотки. Также можно положить в сковороду пару веточек розмарина или лавровый лист — они углубят аромат.

Пищевая ценность на порцию (из расчета на 3 порции, по 2 куска): калорийность — 390 ккал, белки — 30 г, жиры — 24 г, углеводы — 12 г.

