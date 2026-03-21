Как и сколько жарить котлеты: делимся секретами опытных кулинаров

Все, кто в детстве ел мамины котлеты, повзрослев, наверняка столкнулись с тем, что легкий и простой в мамином исполнении номер со сковородкой и горкой сочного жареного лакомства не так прост. Оказывается, даже котлеты из вкусного фарша могут подгореть, недожариться, развалиться или превратиться в не поддающиеся зубам полуфабрикаты. Если вам все это знакомо, сегодня расскажем, в чем секрет вкусных жареных котлет и как повторить мамин фокус.

Как пожарить вкусные котлеты?

Если вы решили пожарить котлеты на сковороде или в сотейнике, то отдавайте предпочтение посуде с толстым дном или из чугуна. Для приготовления мясных продуктов в духовке без подливы достаточно будет противня, смазанного маслом или покрытого ковриком для выпечки. Чтобы сделать в духовом шкафу котлеты с подливой, подыщите глубокую форму для запекания или приготовьте блюдо в чугунной емкости с крышкой.

Чтобы котлеты при жарке сохранили истинный вкус входящих в них ингредиентов и не подгорели, откажитесь от использования дезодорированного или нерафинированного растительного масла. Также стоит забыть и о сливочном масле. Жарить нужно на рафинированном подсолнечном или оливковом масле, также подойдет рафинированное кокосовое масло.

Сколько времени готовить котлеты из говядины, свинины, птицы и рыбы?

Время приготовления котлет напрямую зависит от их размера и от того, из какого фарша вы их приготовили:

котлеты среднего размера из белого мяса индейки или курицы придется жарить около четверти часа, а запекать — чуть более 20 минут;

рыбные котлеты приготовятся за 12 минут на сковороде и за четверть часа в духовке;

если фарш приготовлен из куриных или индеечьих бедер, жарить котлеты необходимо не менее 20 минут, а печь — более получаса;

говядина и свинина готовятся дольше всего: чтобы прожарить котлеты из этого мяса, будьте готовы простоять у плиты не менее получаса, а на приготовление в духовке уйдет 40 минут;

если вы готовите предварительно замороженные котлеты, добавляйте ко времени приготовления от 5 до 10 минут.

Как жарить котлеты на сковороде или запекать в духовке?

Чтобы пожарить любые котлеты, необходимо выкладывать их на предварительно разогретую сковороду, в которой уже находится горячее масло. Обжарить с одной стороны до появления румяной корочки, затем перевернуть, подержать на большом огне около 3 минут, пока котлеты не прижарятся, а затем закрыть крышкой, убавить огонь до среднего и держать на плите до полной готовности. Чтобы проверить, готовы ли котлеты, нужно самую толстую из них надрезать ножом посередине: если внутри фарш готов, значит, через 3–5 минут блюдо можно убирать с плиты.

Для приготовления котлет в духовке необходимо смазать противень маслом или застелить ковриком и выложить на него котлеты на достаточном расстоянии друг от друга, чтобы при запекании они не слиплись. Поставить в духовку и готовить на среднем огне положенное количество времени. Проверить котлеты на готовность можно так же, с помощью надреза. Чтобы котлеты в духовке не получились слишком сухими, в середине процесса запекания противень можно вытащить и с помощью силиконовой кисточки смазать котлеты маслом или выступившим соком.

