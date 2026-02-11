Зимняя Олимпиада — 2026
Готовим салат с копченой курицей без усилий

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Ищете идею для легкого обеда? Салат с копченой курицей — это находка: минимум продуктов, максимум удовольствия от еды. Готовьте легко и с улыбкой.

Берите 200 г копченой куриной грудки, разберите на волокна. Смешайте с натертой морковью (1 шт.), тонкими кольцами репчатого лука (1 головка, замариновать в уксусе на 5 минут) и консервированной фасолью (100 г, слить жидкость). Для свежести — авокадо (1 шт., кубиками) и кинза. Заправка: йогурт натуральный (3 ст. л.), лимонный сок (1 ч. л.), соль и черный перец. Все соедините, дайте постоять 5 минут — салат с копченой курицей пропитается соками и станет еще вкуснее. Получается полезный микс с тропическим штрихом.

Калорийность на 100 г: 98 ккал.

Ранее мы поделились рецептом освежающего салата с вареной курицей.

