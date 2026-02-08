Зимняя Олимпиада — 2026
Идеальный салат из куриной грудки за 15 минут

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Салат из куриной грудки утолит голод без лишних калорий. Он идеален для обеда, ужина или перекуса в любое время года. Добавьте яркие овощи — и блюдо засияет на столе.

Возьмите 300 г куриной грудки, 200 г салатных листьев, 2 помидора, 1 огурец, 100 г феты, 2 ст. л. оливкового масла, сок лимона, соль и перец. Варите куриную грудку в воде с небольшим количеством соли 15–20 минут, остудите и нашинкуйте тоненькими полосками. Промойте и порвите листья, овощи с фетой нарубите кубиками. Соедините все в боуле, заправьте маслом, цитрусовым соком, солью и перцем. Калорийность — 140 ккал на 100 г, с 22 г белка для мышц и витаминами от зелени. Совет: введите авокадо для кремовости или кукурузу для сладости. Получится хрустяще и полезно.

Этот салат с куриной грудкой покорит всех простотой и вкусом.

Ранее мы поделились рецептом маринованной курицы в сметане.

