Домашние наггетсы: вкусный ужин на скорую руку

Дети просят приготовить наггетсы, а у вас в морозилке закончились запасы готовых полуфабрикатов? Поделимся самым простым и быстрым рецептом домашних наггетсов из куриного филе. В рецепте мы использовали замену обычным панировочным сухарям в виде ржаных отрубей. Их также можно заменить любыми другими отрубями или даже молотыми овсяными хлопьями. Если кокосового масла нет, подойдет любое другое, годное для обжарки или фритюра.

Ингредиенты:

белое мясо курицы — 500 г;

куриные яйца — 2 шт.;

коровье молоко — 4 ст. л.;

ржаные отруби — 2 горсти;

кокосовое масло — для обжарки;

соль, специи — по вкусу.

Курицу нарезать брусками длиной 2 см, шириной 1 см. Из яиц, молока и специй приготовить льезон с помощью венчика. Отруби высыпать на широкую тарелку, смешать с перцем и солью. Раскалить сковороду с достаточным количеством масла. Обмакивать кусочки мяса в льезон, затем обваливать их со всех сторон в панировке и выкладывать на сковороду. Держать на большом огне 1–2 минуты и затем вилкой переворачивать. Если вы любите не очень жирные наггетсы, то готовые кусочки можно выкладывать на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира.