21 марта 2026 в 12:12

Чеснок и розмарин: идеальное сочетание для запеченной красной рыбы

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот рецепт оценят те, кто следит за фигурой, но не готов жертвовать вкусом. Приготовление в фольге позволяет сохранить всю сочность и полезные свойства рыбы, делая ее просто идеальной. Если вы до сих пор не знаете, как приготовить красную рыбу в духовке диетично, но сытно, этот способ точно для вас.

Сделайте на филе легкие надрезы и нашпигуйте их дольками чеснока. Натрите рыбу солью, перцем и сушеным розмарином. Затем заверните каждый кусочек в фольгу «лодочкой», оставив небольшое отверстие для выхода пара. Внутрь можно положить веточку свежего тимьяна. Это не просто рецепт, а целая инструкция к тому, как приготовить красную рыбу в духовке с максимальным ароматом и минимальным добавлением масла.

Отправьте конвертики из фольги в разогретую до 200 градусов духовку на 15–17 минут. Готовую рыбу можно подавать прямо в фольге, чтобы каждый за ужином насладился своим собственным ароматным кусочком. Такая рыба великолепно сочетается с легкими овощными салатами или просто с долькой лимона.

Ранее мы поделились рецептом грузинской говядины чашушули.

Александра Вкусова
А. Вкусова
