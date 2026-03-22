Больше не заказываю в ресторане: готовлю дома за 10 минут

Больше не заказываю в ресторане: готовлю дома за 10 минут Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Знаете, что отличает хороший ресторанный салат от домашнего? Правильная заправка! Сегодня готовим легкое, но очень сытное блюдо, которое не стыдно подать даже на праздничный стол. Это действительно самый вкусный салат с креветками, если вы любите морепродукты и свежесть.

Ингредиенты: креветки очищенные — 300 г, салат айсберг — 200 г, томаты черри — 150 г, болгарский перец — 1 шт., пармезан — 50 г, кедровые орешки — 30 г, оливковое масло — 2 ст. ложки, чеснок — 2 зубчика. Для заправки: апельсин (сок) — 1 шт., мед — 1 ч. ложка, горчица — 1 ч. ложка.

В основе нашего рецепта — хрустящий айсберг, томаты черри и болгарский перец. Но главный секрет кроется в креветках: их нужно обжарить на оливковом масле с чесноком буквально по минуте с каждой стороны. Они получаются невероятно нежными и ароматными. Для пикантности добавим пармезан и кедровые орешки, а заправим все медово-горчичным соусом с апельсиновым соком. Этот микс вкусов просто взрывает мозг!

Кстати, чтобы приготовить самый вкусный салат с креветками, вовсе не нужно покупать самые крупные и дорогие экземпляры. Обычные холодноводные отлично подойдут, главное — не переварить их.

Попробуйте этот рецепт уже сегодня. Он готовится быстрее, чем пицца, а выглядит как произведение искусства. Ваши близкие точно попросят добавки!

Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
