Больше не заказываю в ресторане: готовлю дома за 10 минут

Знаете, что отличает хороший ресторанный салат от домашнего? Правильная заправка! Сегодня готовим легкое, но очень сытное блюдо, которое не стыдно подать даже на праздничный стол. Это действительно самый вкусный салат с креветками, если вы любите морепродукты и свежесть.

Ингредиенты: креветки очищенные — 300 г, салат айсберг — 200 г, томаты черри — 150 г, болгарский перец — 1 шт., пармезан — 50 г, кедровые орешки — 30 г, оливковое масло — 2 ст. ложки, чеснок — 2 зубчика. Для заправки: апельсин (сок) — 1 шт., мед — 1 ч. ложка, горчица — 1 ч. ложка.

В основе нашего рецепта — хрустящий айсберг, томаты черри и болгарский перец. Но главный секрет кроется в креветках: их нужно обжарить на оливковом масле с чесноком буквально по минуте с каждой стороны. Они получаются невероятно нежными и ароматными. Для пикантности добавим пармезан и кедровые орешки, а заправим все медово-горчичным соусом с апельсиновым соком. Этот микс вкусов просто взрывает мозг!

Кстати, чтобы приготовить самый вкусный салат с креветками, вовсе не нужно покупать самые крупные и дорогие экземпляры. Обычные холодноводные отлично подойдут, главное — не переварить их.

Попробуйте этот рецепт уже сегодня. Он готовится быстрее, чем пицца, а выглядит как произведение искусства. Ваши близкие точно попросят добавки!

