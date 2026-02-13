ОГЭ-2026: официальное расписание и новые правила для девятиклассников

Девятый класс — особый рубеж в школьной жизни. Впереди — первый серьезный экзамен, ОГЭ, к которому сейчас начинают готовиться тысячи ребят по всей стране. Он не просто проверяет знания, а открывает двери в будущее: будь то профильный 10-й класс или колледж для освоения любимой профессии.

Готовиться к такому ответственному шагу лучше всего, имея под рукой четкий и понятный план. Мы собрали самую важную и актуальную информацию об основном государственном экзамене в 2026 году. Просто и по порядку разберем расписание, расскажем про нововведения, напомним, какие предметы нужно сдавать, и дадим практичные советы по подготовке. Это поможет снять лишнее напряжение, сосредоточиться на главном и уверенно подойти к финалу учебного года.

Календарь экзаменов: основные и резервные периоды, даты по всем предметам

В 2026 году, как и всегда, будет несколько периодов для сдачи ОГЭ. Большинство ребят сдает экзамены в основной период с 2 июня по 6 июля:

математику — 2 июня;

русский язык — 9 июня.

Календарь экзаменов: основные и резервные периоды, даты по всем предметам Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Между этими датами и после них предусмотрены дни для предметов по выбору: 6 июня — информатика и иностранные языки, а 5, 16 и 19 июня — все предметы, за исключением русского языка и математики.

Если в эти основные дни что-то помешало сдать ОГЭ, не стоит переживать. Существуют резервные сроки:

математика — 29 июня;

русский язык — 2 июля;

все остальные — 3 и 6 июля.

Для тех, кто не справился с экзаменом, есть еще одна попытка в дополнительный сентябрьский период, который продлится с 3 по 25 сентября.

Кроме того, для тех, кто точно знает, что не сможет быть на экзамене летом (например, из-за соревнований или лечения), проводится досрочный период с 21 апреля по 18 мая.

Изменения в процедуре: новые КИМ, правила пересдачи, допуск к экзаменам

Изменения в процедуре: новые КИМ, правила пересдачи, допуск к экзаменам Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Главное и самое обсуждаемое изменение — эксперимент по сокращению числа экзаменов. Те выпускники девятых классов, которые планируют поступать в колледжи или техникумы, в некоторых регионах смогут сдавать только два обязательных предмета — русский язык и математику. По последней информации, этот эксперимент расширяется. Если в 2025 году он проводился только в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области, то в 2026 году к нему могут присоединиться и другие регионы, например Московская, Тюменская, Тверская, Ростовская области и Татарстан. Однако важно уточнить этот список в своей школе, так как он может быть скорректирован. Для тех, кто идет в 10-й класс, правило четырех экзаменов (два обязательных и два по выбору) остается в силе.

Что касается самих заданий, то серьезных изменений в структуре КИМ (контрольные измерительные материалы) не ожидается. Разработчики приводят экзаменационные модели в строгое соответствие со школьной программой, чтобы на экзамене не было сюрпризов в виде непройденных тем. Актуальные демонстрационные варианты по всем предметам уже опубликованы на официальном сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) и являются главным ориентиром для подготовки.

Обязательные и выборные предметы: что нужно сдавать в 2026 году

Для всех без исключения девятиклассников обязательными для сдачи являются русский язык и математика. Успешная сдача именно этих предметов — необходимое условие для получения аттестата.

Обязательные и выборные предметы: что нужно сдавать в 2026 году Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Плюс к ним нужно выбрать еще два экзамена из утвержденного списка. Выбор здесь широкий: обществознание, история, физика, химия, биология, география, литература, информатика или один из иностранных языков (английский, немецкий, французский, испанский). Решение о том, какие предметы сдавать, важно принять и подать заявление в своей школе до 1 марта 2026 года.

Советы по подготовке и порядок действий в случае несогласия с результатами

Самый эффективный путь подготовки — это системная работа с официальными материалами. Лучше начать с изучения демоверсий, спецификаций и кодификаторов на сайте ФИПИ — они дают четкое понимание структуры экзамена и критериев оценки. Не стоит забывать про открытый банк заданий ФИПИ и школьные консультации. Главное — не оставлять все на последний месяц.

Если после получения результатов кажется, что оценка занижена или во время экзамена были нарушения, можно подать апелляцию. Здесь есть два разных случая. Если ученик столкнулся с нарушением порядка прямо в пункте проведения экзамена (например, сильный шум), нужно немедленно, не выходя из аудитории, сообщить об этом организатору и написать заявление.

Советы по подготовке и порядок действий в случае несогласия с результатами Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Если же выпускник не согласен с количеством выставленных баллов, у него есть два рабочих дня с момента официального объявления результатов, чтобы подать заявление на апелляцию. Это обычно делают через свою школу. Важно очень взвешенно подходить к такому шагу, потому что комиссия будет перепроверять всю работу целиком и баллы могут как увеличиться, так и уменьшиться, если эксперты найдут дополнительные ошибки. На саму процедуру рассмотрения апелляции можно прийти вместе с родителями, чтобы лично пояснить свою позицию.

Главное — подходить к экзамену спокойным и подготовленным.

Ранее мы писали про ЕГЭ-2026: официальное расписание и главные изменения в правилах.