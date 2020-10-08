Журналисты узнали, какие санкции ЕС хочет ввести против РФ из-за Навального

https://static.news.ru/photo/9739638c-0994-11eb-86d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: European Union/Global Look Press

Подробности предлагаемых Францией и Германией санкций против России из-за отравления политика Алексея Навального стали известны журналистам. Речь идёт о точечных мерах.

Французская газета Le Monde получила доступ к чёрному списку, который Париж и Берлин хотят передать европейским партнёрам.

По нашей информации, в списке — девять имён. Это — люди из администрации президента, а также — из силовых структур. Такие символичные меры вызовут резонанс в Москве, и не исключено, что там примут ответные шаги, — сообщили в издании.

Кроме того, меры предлагается ввести против Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), так как он считается местом создания боевого отравляющего вещества «Новичок».

Если санкции будут приняты, активы фигурантов списка в ЕС заморозят, а физлицам также будет запрещён въезд в РФ.

Накануне глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Россия пока не предоставила никаких разъяснений по делу об отравлении Навального, были только абсурдные упрёки. По его словам, если российские власти не объяснят ситуацию, адресные санкции против ответственных лиц в РФ будут неизбежны.

Также СМИ сообщили, что власти Германии и Франции ведут подготовку пакета санкций против России в связи с отравлением Навального. Меры должны затронуть сотрудников ГУ Генштаба Минобороны.

Ранее в Организации по запрещению химического оружия заявили, что проведённый её экспертами анализ подтвердил наличие в образцах крови и мочи Навального токсичных химикатов — биомаркеров ингибитора холинэстеразы. В организации считают, что политика отравили не зарегистрированной ранее разновидностью препарата из группы боевых отравляющих веществ «Новичок».

Результаты исследования специалисты передадут властям Германии, откуда поступили образцы.

Алексей Навальный месяц находился на лечении в берлинской клинике Charité, куда был доставлен самолётом санавиации 22 августа. До этого он два дня был в омской больнице, будучи госпитализированным с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера, направлявшегося из Томска в Москву. Больше двух недель оппозиционер провёл в коме, 23 сентября его выписали из клиники, писал NEWS.ru.