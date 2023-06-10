Журналист Херш заявил, что Россия не может проиграть в конфликте с Украиной

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Боевая работа экипажа танка Т-72 в ходе специальной военной операции

Россия не может проиграть в конфликте с Украиной, так как у Москвы гораздо больше ресурсов, заявил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. В связи с этим он отметил, что не понимает, почему украинский лидер Владимир Зеленский «тормозит» с заключением мира, ведь Китай согласился не безвозмездно помочь Киеву в восстановлении страны в случае перемирия.

Россия — большая страна с гораздо большими ресурсами. Она не может проиграть войну. Она не может проиграть войну. Она просто не может проиграть. Это физически невозможно, — сказал Херш.

По его словам, вопрос участия Пекина в восстановлении Украины поднимался в ходе встречи президента России Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина.

Ранее обозреватели The New York Times Эндрю Крамер и Эрик Шмитт сообщили, что ВСУ понесли потери в технике и личном составе при контрнаступлении. При этом они отметили, что количественная оценка потерь еще не дана. По мнению журналистов, российские силы смогли достичь успехов в боях с ВСУ, так как вовремя построили оборонительные сооружения с окопами, минными полями и иными препятствиями.