Донецкий журналист заявил о массовой выдаче паспортов РФ жителям Донбасса

https://static.news.ru/photo/11cee362-9ac5-11eb-b471-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

В Донбассе в ускоренном порядке производится выдача российских паспортов. Об этом рассказал донецкий журналист Сергей Макаренко.

По его словам, в бюджетные учреждения поступил запрос о срочном сбор документов для ускоренной выдачи паспортов РФ всем желающим.

Насколько эта программа масштабна и с чем это связано, пока до конца не ясно, — написал он в своём Тelegram-канале.

Журналист добавил, что о происходящем узнал от людей, которые ожидали получения российских паспортов только в конце текущего года — начале следующего.

Официального подтверждения этой информации со стороны МИД России пока нет, сообщает URA.RU.

Ранее NEWS.ru писал, что замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил о готовности России защитить жителей Донбасса, если её к этому вынудят. Он также выразил уверенность, что ситуацию в Донбассе реально урегулировать в течение года, если Киев сохранит приверженность существующим договорённостям.