https://static.news.ru/photo/e21dbf36-c018-11e9-b5b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Manfred Bail/imageBROKER.com/Global Look Press

Необычный гендерно-музыкальный скандал разгорелся в Германии. Там сторонница всеобщего равноправия судится с руководителями Государственного кафедрального хора мальчиков. Она недовольна тем, что туда не приняли её дочь.

До сих пор в одно из старейших музыкальных учреждений Берлина принимали только мальчиков, и никого это обстоятельство не смущало и не беспокоило. Более того, родителям девочек не приходило в голову устроить туда своих дочерей. Активная немка стала первой, пишет Der Tagesspiegel .

Женщина заявила, что её талантливым ребёнком ранее восхищались не в одном хоре, а в столице по отношению к девочке проявили недопустимую дискриминацию и нарушили её права на равные возможности.

В Государственном кафедральном хоре, где не ожидали такого напора, попытались объяснить, что дело вовсе не в половой принадлежности, а в тональности девичьего голоса, который не отвечает звучанию хора мальчиков. Кроме того, приёмная комиссия усомнилась в мотивации самой юной вокалистки.

Чем завершится эта история, пока неизвестно. Пока что было назначено лишь первое заседание суда.

Ранее, как писал News.ru, олимпийский чемпион в спринтерском беге и прыжках в длину Карл Льюис заявил, что президент США Дональд Трамп является расистом и женоненавистником. Он потребовал равного отношения к женщинам, представляющим лёгкую атлетику.