Жители Вены массово приходят почтить память жертв теракта

https://static.news.ru/photo/be1fbc7c-20f4-11eb-944c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Leopold Nekula/VIENNAERPORT /Global Look Press

Жители Вены массово приходят почтить память жертв террористического акта в центре города. Люди зажигают лампадки, возлагают цветы, приносят детские рисунки с молитвами, которыми устелена брусчатка квартала «Бермудский треугольник».

Этот венский квартал, который известен увеселительными заведениями, был эпицентром вооружённой атаки на прохожих. Лампадками обложены места на брусчатке, которые полиция помечала во время следственных действий как точки ранения и гибели прохожих. В стенах домов видны следы от пуль из автоматического оружия. В эти выбоины люди втыкают цветы. Детские рисунки с молитвами разместили на заборах, стенах и окнах домов. Государственные флаги Австрии обрамлены чёрными траурными лентами, передаёт ТАСС.

Дежурство в квартале теракта продолжают нести усиленные вооруженные наряды спецназа «Кобра».

Ранее глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что теракт в Вене был устроен злоумышленником-одиночкой. По его словам, установить данный факт помогло изучение видеозаписей, которые были сделаны свидетелями инцидента.

Вечером 2 ноября у синагоги в Вене началась стрельба. Погибли пять человек и были ранены ещё 18. Ранее сообщалось, что огонь по людям открыли несколько неизвестных. Один из них был уничтожен, а остальные скрылись. Власти расценили произошедшее как теракт. Граждан призвали воздержаться от посещения общественных мест и не выходить на улицу без необходимости. Кроме того, правительство страны усилило меры безопасности, в том числе на границе.

Позднее стало известно, что уничтоженный террорист — уроженец Вены, а его родители — выходцы из Северной Македонии. До теракта он уже попадал в поле зрения силовиков, поскольку в числе других исламистов собирался выехать в Сирию для участия в боевых действиях. Злоумышленник в апреле 2019 года был приговорён к тюремному сроку за попытку примкнуть к террористической группировке «Исламское государство» (запрещена в РФ). Однако уже через полгода вышел на свободу досрочно, писал NEWS.ru.