Жители Таганрога сообщили о взрывах на военном аэродроме на Мариупольском шоссе. По предварительным данным, российская ПВО перехватила ракету ВСУ, пишет «Царьград».

Очевидцы рассказывают, что звуки были похожи на взрыв бомбы. По их словам, громкий взрыв они услышали около 14:30. Они также отметили, что во многих домах дрожали окна. По одной из версий, ракета ВСУ могла лететь в сторону аэродрома ТАНТК им. Бериева.

Власти Ростовской области официально эту информацию пока не подтвердили.

Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил о сбитой ночью над городом Харцызском ракете, выпущенной из тактического комплекса «Точка У». Как отмечается в Telegram-канале штаба, в ней мог содержаться фосфор. По мнению главы ДНР Дениса Пушилина, выпущенная Вооружёнными силами Украины ракета была нацелена на территорию России.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам президент РФ Владимир Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.