Жители Польши пожаловались на «предрождественский закуп» чехов

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Жители Польши возмутились действиями чехов, которые ездят в страны на «предрождественский закуп» и могут закупать многие продукты оптом, не оставляя их для местного населения, сообщает EADaily. Такая ситуация сложилась из-за того, что в Польше нет НДС, из-за чего многие товары дешевле. Некоторые поляки в соцсетях призвали брать с граждан Чехии небольшую плату за вход в польские магазины.

Советник правящей партии «Право и справедливость» Артур Сенкевич из Згожелецкого повята, который находится на границе с Чехией, разложил листовки с пропагандой «культуры закупа» под дворники автомобилей с чешскими номерами. В них чиновник призвал чехов с уважением относиться к соседям и не делать оптовых закупок.

Мы, жители города и гмины Богатыня, просим вас сохранить культуру закупа! С экономической точки зрения кажется логичным делать покупки там, где дешевле. Однако это следует делать с уважением к соседям. Покупать многие продукты оптом кажется неразумным: йогурты в упаковках, сливки, масло, мясо... Вызывает сомнение, что эти покупки совершаются только для личного пользования, — указано в листовках.

Кабмин Польши ранее принял решение обязать украинских беженцев платить за длительное проживание в предоставленном государством жилье. Украинцы после 120 дней проживания должны будут компенсировать 50% стоимости размещения и питания, но не более 40 злотых.

До этого власти Польши начали готовиться к новой волне украинских беженцев, которые не смогут пережить зиму в городах. По словам воеводы Подкарпатья Эвы Лениарт, муниципальные власти «готовятся ко всем возможным вариантам» и ожидают от 500 тысяч до 800 тысяч беженцев с Украины.