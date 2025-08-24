Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 августа 2025 в 11:30

Жители Молдавии прошли маршем с советским Знаменем Победы

Жители Молдавии организовали марш в честь годовщины освобождения от фашистов

Знамя Победы Знамя Победы Фото: Андрей Рубцов/ТАСС

Жители Молдавии приняли участие в памятном марше, посвященном 81-й годовщине освобождения республики от фашистских захватчиков, сообщает RT. По улицам Кишинева прошли не менее 10 тысяч человек, которые несли флаги, баннеры и Знамя Победы.

Участники марша проследовали к мемориальному комплексу «Вечность», где состоялась церемония возложения цветов. Организатором мероприятия выступил Национальный координационный комитет «Победа».

Ранее польский журналист Даниэль Смолиньский заявил, что историческая память о подвиге ветеранов Второй мировой войны постепенно исчезает в западных странах и в самой Польше. Он выразил мнение, что Россия продолжает сохранять уважение к героям войны, тогда как на их родине, включая Польшу, этим людям не уделяется достаточного внимания.

До этого в Государственной думе были обнародованы данные о количестве проживающих в России непосредственных участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Согласно этой информации, их численность составляет около 10 тысяч человек. Общее количество лиц, приравненных к ветеранам Великой Отечественной войны, включая блокадников, тружеников тыла и другие категории, достигает приблизительно 300 тысяч человек.

Молдавия
марши
история
знамя победы
