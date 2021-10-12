Жители Германии потребовали компенсации за дорогой газ

Ассоциация городов Германии потребовала от властей ФРГ субсидий на отопление из-за роста цен на газ. Глава организации Герд Ландсберг считает, что Берлин должен помочь бедным, так как энергия не должна быть привилегией тех, у кого много денег. Об этом сообщает газета Die Zeit.

По словам Ландсберга, у некоторых немецких семей есть проблемы с оплатой счетов. В связи с этим власти обязаны помочь бедным. Он подчеркнул, что рекордно подорожавший газ сильно ударит по многим муниципалитетам из-за более высоких затрат на электроэнергию и отопление зданий. По прогнозу Ландсберга, городские муниципалитеты могут недосчитаться 8,5 млрд евро в этом году.

Таким образом, следующее федеральное правительство призвано поддержать, в частности, финансово слабые семьи, а также смягчить резкий рост цен на отопление, — подытожил он.

Недавно цены на газ в Европе побили все антирекорды и достигли значения почти в $2000 за тысячу кубометров.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров призвал Евросоюз активнее сотрудничать с Россией в условиях роста цен на газ, так как, по его словам, российский газопровод «Северный поток — 2» был создан в том числе и для повышения энергетической безопасности Европы.