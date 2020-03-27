https://static.news.ru/photo/0898a550-7044-11ea-a75e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Global Look Press

Французы выразили недовольство тем, что государственные СМИ публикуют критические статьи в адрес России, помогающей Италии в борьбе с коронавирусом.

Они отметили, что Россия «защищает мир и помогает народам выжить», несмотря на санкции Евросоюза. Тем временем провластные СМИ продолжают информационную войну против Москвы, хотя Франция сама «рушится под тяжестью COVID-19», сообщает Agoravox.

По мнению французов, демонстративность помощи, за которую критикуют РФ СМИ, объясняется растерянностью ЕС перед эпидемией и отсутствием поддержки со стороны стран сообщества своим соседям.

Читатели издания отметили, что русские заслуживают большого уважения, поскольку помогают Италии выжить. Они также заявили, что ждут российских специалистов во Франции.

Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон обсудили взаимодействие двух стран в рамках борьбы с коронавирусом. Вопрос оказания Москвой помощи Парижу ими не затрагивался.

Согласно последним данным, в мире заразились более 538 тысяч. Жертвами болезни стали 24,2 тысячи человек, выздоровели свыше 124 тысяч. В России общее число заражённых составляет 1036 человек. За последние сутки выявили 196 случаев, из которых 157 — в Москве. Количество выздоровевших возросло до 45 человек. Умерли три человека.