Жители Европы хотят победы Байдена на выборах в США

https://static.news.ru/photo/ac0f7a06-0973-11eb-b6cc-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Democratic National Convention /Global Look Press

Большинство жителей крупных европейских стран хотят, чтобы президентские выборы в США выиграл кандидат от Демократической партии Джо Байден. Таковы результаты опроса, проведённого компанией YouGov.

Исследование проводилось с 15 сентября по 4 октября в Великобритании, Германии, Дании, Испании, Италии, Франции и Швеции. В нём приняли участие в общей сложности более девяти тысяч человек.

Больше всего Байдена поддерживают датчане — 80% респондентов из этой страны хотят видеть его президентом США. В его пользу также высказались 58% итальянцев, а в остальных странах поддержка политика составляет от 61-71%.

Подавляющее большинство участников опроса сомневаются, что выборы президента США будут свободными и честными. Наиболее скептически настроены жители Германии (54%). Не верят в прозрачность голосования в Штатах также многие британцы, французы и шведы. На честность выборов американского лидера надеются не более 11% европейцев.

Выборы президента США намечены на 3 ноября 2020 года. Однако согласно данным на конец сентября, досрочно проголосовали уже более миллиона американцев. Как писал NEWS.ru, наблюдатели назвали этот показатель «историческим». Они предполагают, что всплеск активности избирателей вызван новыми порядками, связанными ограничениями из-за коронавируса.