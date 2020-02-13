https://static.news.ru/photo/6be50dec-4ef2-11ea-b707-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stella Wedell/Facebook

Британка Стелла Виделл в 1993 году во время отдыха в Испании потеряла записанную дома кассету с любимыми поп-хитами. Женщина не думала, что когда-нибудь увидит её снова.

Спустя 26 лет Стелла оказалась на выставке в Стокгольме, где, к своему удивлению, нашла пропажу. Как выяснилось, в 2017 году кассету на пляже в Фуэртевентуре обнаружила фотограф Мэнди Баркер, которая специализируется на съёмке загрязнений морей. Находка, преодолевшая 2000 км от одного испанского курорта к другому, стала частью экспозиции «Море артефактов», пишет Daily Mail.

После завершения выставки Баркер вернёт кассету владелице.

Ранее NEWS.ru писал, что в Австралии мусорщики нашли потерянные кольца, перерыв 30 тонн отходов.