Британка Стелла Виделл в 1993 году во время отдыха в Испании потеряла записанную дома кассету с любимыми поп-хитами. Женщина не думала, что когда-нибудь увидит её снова.
Спустя 26 лет Стелла оказалась на выставке в Стокгольме, где, к своему удивлению, нашла пропажу. Как выяснилось, в 2017 году кассету на пляже в Фуэртевентуре обнаружила фотограф Мэнди Баркер, которая специализируется на съёмке загрязнений морей. Находка, преодолевшая 2000 км от одного испанского курорта к другому, стала частью экспозиции «Море артефактов»,
После завершения выставки Баркер вернёт кассету владелице.
Ранее NEWS.ru писал, что в Австралии мусорщики нашли потерянные кольца, перерыв 30 тонн отходов.
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