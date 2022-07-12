«Жарче, чем в аду»: застрявшие в самолете пассажиры поделились эмоциями Застрявшие в самолете British Airways пассажиры поделились эмоциями

Фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пассажиры одного из рейсов авиакомпании British Airways в результате задержки вылета оказались запертыми в самолете. Они рассказали, что провели более полутора часов без подачи воздуха и понимания, что происходит. Слова пострадавших от инцидента приводит Daily Mail.

По данным издания, самолет должен был отправиться из французской Ниццы в лондонский аэропорт Хитроу 10 июля в 19:35 по местному времени. Вследствие задержки рейса пассажиры оказались запертыми на борту без кондиционеров. Отпустили их только после того, как некоторые начали терять сознание.

Это позорно. В этом самолете жарче, чем в аду. British Airways медленно убивает нас, — заявил один из свидетелей произошедшего.

Другой пассажир отметил, что люди вокруг плакали от беспомощности, а некоторые даже падали в обморок.

Отмечается, что выводить людей из салона самолета начали только спустя полтора часа с момента захода. Сотрудники авиакомпании извинились за подобную ситуацию, а также раздали бесплатную воду и чипсы.

Представитель British Airways заявил, что трудности возникли вследствие свежевведенных правил авиадиспетчеров.

Сегодня вечером во Франции были введены серьезные ограничения со стороны авиадиспетчеров, из-за чего они задержали получение нового слота, — отметил он.

Ранее сообщалось, что летевший в Лондон из Исламабада Boeing 777 авиакомпании British Airways был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Ташкента из-за смерти пассажирки. По предварительным данным, причиной кончины женщины стала остановка сердца. Все пассажиры рейса British Airways после посадки находились в терминале Международного аэропорта Ташкента.