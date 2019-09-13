https://static.news.ru/photo/9e26381e-d60f-11e9-8cee-fa163e074e61_660.jpg Жан-Клод Юнкер Фото: Xinhua/Global Look Press

В понедельник, 16 сентября, в Люксембурге пройдёт встреча председателя Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клода Юнкера и британского премьер-министра Бориса Джонсона.

Политики обсудят выход Великобритании из Европейского союза. Также Джонсон встретится с премьером Люксембурга Ксавье Беттелем.

European Commission president Jean-Claude Juncker to meet Boris Johnson on Monday in Luxembourg. — LBC Breaking (@lbcbreaking) September 13, 2019

Ранее председатель совета директоров Societe Generale Лоренцо Бини-Смаги заявил, что выход Великобритании из Евросоюза без договора является самым серьёзным риском для глобальной экономики в краткосрочной перспективе, сопоставимым с кризисом 2008 года.

Как писал News.ru, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон допускает нарушение закона для недопущения нового продления срока переговоров по выходу страны из ЕС. Он упомянул законопроект, который обязывает правительство запросить у Евросоюза продление переговоров по Brexit и запрещает выход Великобритании из состава сообщества без сделки.