Ранее председатель совета директоров Societe Generale Лоренцо Бини-Смаги заявил, что выход Великобритании из Евросоюза без договора является самым серьёзным риском для глобальной экономики в краткосрочной перспективе, сопоставимым с кризисом 2008 года.
Как писал News.ru, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон допускает нарушение закона для недопущения нового продления срока переговоров по выходу страны из ЕС. Он упомянул законопроект, который обязывает правительство запросить у Евросоюза продление переговоров по Brexit и запрещает выход Великобритании из состава сообщества без сделки.