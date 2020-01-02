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Государственный бюджет Украины в 2019 году выполнен с дефицитом в 72,4 млрд гривен ($3,05 млрд), что составляет 1,8% от ВВП.

Общий дефицит был меньше, чем планируемый. Он составил 72,4 млрд гривен, — говорится в сообщении украинского Минфина. Ведомство уточняет, что по итогам года доходы общего фонда бюджета увеличились на 5,5%...