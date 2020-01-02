Первый в истории страны кабмин Австрийской народной партии с участием «Зелёных» планируется привести к присяге 7 января. Коалиционное правительство страны будет состоять из 10 министров от консервативной и четырёх — от партии «Зелёные». Об этом объявили лидер АНП Себастьян Курц и лидер «Зелёных» Вернер Коглер.
Сообщается, что Курц вернётся на пост канцлера Австрии, Коглер станет вице-канцлером, министром культуры, искусства, спорта и министром по делам госслужбы.
Ранее NEWS.ru писал, что будущее правительство Австрии может выступить за снятие санкций с России.
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